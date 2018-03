Um liberal que disse não ao regime nazista O cinema de Fritz Lang influenciou outros colegas cineastas, entre eles o francês Claude Chabrol e o inglês Alfred Hitchcock. Buñuel atribuiu ao clássico do expressionismo alemão A Morte Cansada (Der Müde Tod/Destiny, 1921) a razão de seu ingresso no mundo do cinema. Há várias razões que explicam a ressonância dessa obra, sendo a principal delas sua capacidade de combinar temas de apelo popular com um sofisticado aparato técnico.