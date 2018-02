Um legado tão genial quanto misterioso

Entrevista

Vincent Bessières

CURADOR

O affair entre a França e Miles Davis começou em 1949, quando o músico foi a Paris e ficou fascinado pelo modo com que músicos negros eram respeitados lá (ao voltar à América ficou deprimido e passou a usar heroína). Portanto, nada mais justo o fato de que os primeiros a reconhecer sua genialidade o homenageassem em 2009, no aniversário de 50 anos de Kind of Blue, seu disco mais conhecido. À frente da iniciativa, batizada de Queremos Miles, que chega no Brasil em agosto, o curador Vincent Bessières falou ao Estado.

O mito Miles foi de alguma forma esclarecido, ficou menos misterioso, com a exposição?

Eu tenho trabalhado com esta exposição há três anos e, para mim, ele continua tão misterioso quanto quando comecei a organizar a mostra. Ele está entre os grandes gênios do século 20, fez alguns dos álbuns mais vanguardistas de todos os tempos, mas é muito difícil compreender o que se passava em sua cabeça. Alguns dizem que ele mudava de estilo porque era ganancioso e queria ganhar mais dinheiro com sua música. Assim, abandonava o que era o "verdadeiro" jazz para tentar chegar aos jovens. Mas a música que ele fez neste período, entre o final dos anos 60 e o início dos anos 70, tornou-se uma das vertentes mais inovadoras da época. Para mim, é óbvio que aquele tipo de música não é tão fácil quanto a maioria pensa. Miles era um mix de muitas coisas e ele é um homem muito complexo. Minha meta não era solucionar o mistério. Não acho que isso seja possível. Quis apenas mostrar as diferentes faces dele, assim como muitas das diferentes cores de sua música.

Vinte anos depois de sua morte, Miles continua onipresente. Ao lado de John Coltrane, é o grande ídolo de todos os jazzistas. Se qualquer um de seus discos fosse lançado hoje, soaria atualíssimo. O que pensa de seu legado?

Miles fez uma revolução a cada cinco anos. Se você ouvir a música que ele fez com Charlie Parker, em 1944, perceberá que é bem diferente do que ele fez em Birth of the Cool, de 1949. O que era diferente do que ele faria em 1955 com o primeiro quinteto, em 1959 com o Kind of Blue e por aí vai. Seu estilo não parou de mudar. Era como se escrevesse um novo capítulo da história do jazz a cada 4 ou 5 anos, o que é um andamento muito rápido.

Além da música, Miles tinha uma vida pessoal muito interessante. Você buscou mostrar isso em Queremos Miles?

Sim. Uma de suas faces foi a pintura. No fim de sua vida, Miles pintava muito. Usava alguns quadros como capas. Star People, Amandala ou o encarte de Decoy - todos mostram sua arte. Ele expunha essas obras, então conseguimos algumas. Miles também era fascinado por box. Temos uma fita inédita de Miles treinando. É uma das peças mais interessantes da exposição. Foi feita por um de seus amigos. Além disso, temos também as mulheres. Miles adorava mulheres e às vezes as colocava nas capas de seus discos, como em Sorcerer ou Filles de Kilimanjaro. Era sempre a mulher com que ele estava na época, então os discos tornaram-se uma espécie de documento de suas vida pessoal.