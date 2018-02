Um jogo de reflexos

Quando criança, a escritora Tatiana Belinky tinha uma relação dúbia com o espelho. Gostava de brincar com o objeto, mas também brigava com ele. Tinha uma autoestima baixa, como define, e, por isso, muitas vezes via o espelho como inimigo. Ao aprender a fazer as primeiras letras, a menina, canhota por natureza, se tornou ambidestra por vontade do pai. "Experimente a outra, você tem outra mão", ele disse. E Tatiana desenvolveu a habilidade de escrever com as duas. "O espelho, mentiroso, invertia a imagem, e a mão mais fraca virava a forte, a que dominava", brinca a escritora.

A vida de uma das mais importantes autoras de histórias infantis do Brasil é tão encantadora quanto a imagem refletida no espelho. Nascida em São Petersburgo, na Rússia, Tatiana veio para o País quando tinha 10 anos. A família fugia da guerra civil que assolava sua terra natal e que, em 1917, resultou no nascimento da União Soviética.

Poliglota, a menina cresceu devorando livros. Estudou filosofia, trabalhou com traduções e adaptações, entre elas a do Sítio do Picapau Amarelo, de Monteiro Lobato, criou peças infantis, escreveu crônicas, contos e histórias para jornais.

Seu primeiro livro de poesias, Limeriques, foi publicado em 1987. Ela conta que descobriu a fórmula do limerique - poema composto por duas linhas rimadas grandes, duas linhas rimadas pequenas e uma quinta que rima com as anteriores e pode contradizer tudo o que foi dito - em uma edição da revista Playboy publicada nos Estados Unidos.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"A fórmula, claro, não era infantil. Tinha malícia, era para adultos. Mas percebi que aquela estrutura se prestaria para brincar com as crianças", lembra. A fórmula, que ganhou vida e prestígio no Brasil pelas mãos de Tatiana, é empregada mais uma vez no livro O Espelho, recém-lançado pela Editora Saraiva, selo Caramelo.

Na obra, a trança-rimas, como era chamada carinhosamente pelo pai, faz a coisa que mais gosta: brincar com as palavras, sempre com humor. A escritora trata de vários aspectos daquele objeto que tanto a intrigava. Fala do espelho que engana, mente, ilude, troca a posição das imagens. Mas mostra também o outro lado: ele reflete a realidade, mexe com a vaidade.

Tatiana brinca com os corpos, que ganham diferentes formas e tamanhos em um labirinto de espelhos e com a confusão que o objeto causa ao inverter o lado direito com o esquerdo, e vice-versa. Revela o espelho protetor, como o que está no retrovisor dos carros, e o companheiro, que reflete a nossa imagem e nunca nos deixa estar nós.

Fadas e mitos. Mas Tatiana vai além. Sai em busca dos espelhos nos contos de fada. Lembra daquele descrito na história da Branca de Neve, que foi sincero com a madrasta e obrigou a princesa a fugir, e o de Alice no País das Maravilhas.

Resgata também os espelhos que, na verdade, não são espelho. Apresenta os mitos de Narciso, que se apaixonou pela própria imagem ao vê-la refletida em um lago, e de Medusa e Perseu, que usou um escudo para rebater a imagem e não ser transformado em pedra.

Tatiana não tem medo de adotar referências mais sofisticadas em livros infantis. "Criança pesca, saca rápido, muito depressa. Quem demora são os adultos. Eu respeito a inteligência dos meus leitores. Além disso, o que é criança? Ela pode ter 2, 5, 8 anos. Cada uma vai entender de um jeito e mais tarde, quando voltar a ler o livro de novo, a compreensão também será outra."

Em O Espelho, a autora utiliza os ingredientes, classificados por ela de "absolutamente indispensáveis", que recomenda a quem quer escrever para criança: ética, estética e humor. "A gente não sobrevive sem o bom humor, e isso não quer dizer que tudo tenha de ser engraçadinho, bonitinho. O humor pode ser arma de ataque e de defesa, pode ser pálido e negro."

Espelhado. O humor e a diversão também estão presentes no projeto gráfico e nas ilustrações caleidoscópicas de Daniel Bueno, premiado ilustrador brasileiro. Nas páginas à direita do livro, os limeriques aparecem espelhados e, para lê-los, é preciso usar a primeira orelha do livro, que tem o mesmo tamanho da capa e é feita em papel laminado. A originalidade da produção surpreendeu até mesmo a autora.

Aos 93 anos, Tatiana fez as pazes com o espelho, há muito tempo. "O espelho é mágico, e as crianças adoram. Hoje, só quero brincar com isso."