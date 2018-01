Um homem de muitas ideias, mas sem mudar de opinião

A dispersão do conjunto é aparente porque Boal sempre manteve o poder de síntese do engenheiro que domina a química teatral. Assim foram surgindo os musicais políticos. Primeiro, o show protesto Opinião, que juntou a doçura de Nara Leão e a dramaticidade de Maria Bethânia, a força sertaneja do maranhense João do Vale (autor de Carcará) e a malícia do suburbano carioca Zé Kéti. O espetáculo, intenso ao limite do passionalismo, continha um recado: o Brasil vítima do golpe de 1964 não iria mudar de opinião.

Boal, a seguir, juntou-se em parceria dramatúrgica com Gianfrancesco Guarnieri e musical com Edu Lobo, o que resultou nos antológicos espetáculos Arena Conta Zumbi e Arena Conta Tiradentes. São textos em que a história nacional é revista do ponto de vista dos oprimidos sem perder a perspectiva otimista narrada pelo Sistema Coringa (um ator/personagem fixo e os demais se revezando em múltiplos papéis). Resultou bonito e eficaz.

Esta resistência teatral com música teve ainda dois outros momentos em Arena Conta Bahia e Tempo de Guerra (com poemas de Brecht). No elenco ou direção musical, Caetano Veloso, Maria Bethânia, Tom Zé, Gilberto Gil e Gal Costa, em início de vitoriosa carreira, e Carlos Castilho (1933-1985), maestro, arranjador brilhante a ser mais homenageado.

Ao mesmo tempo em que se firmava como dramaturgo, Boal não deixou de lado o melhor repertorio internacional: Gogol (O Inspetor Geral). Brecht (Arturo Ui). De repente, a prisão e o exílio, a começar pela Argentina. Difícil desenraizamento que iria traduzir na peça Murro em Ponta de Faca.

Salto no tempo. Reencontro com Augusto Boal na Europa (1976/77), nós dois professores no Conservatório Nacional de Lisboa, e ele a encenar aos ex-colonizadores a mesma história de Tiradentes, o mártir da independência. Sucesso do grupo A Barraca. Depois, 26, Rue de Rungis, seu endereço em Paris, a divulgação mundial do Teatro do Oprimido. Finalmente, a volta ao Rio de Janeiro do filho de portugueses de sobrenome Boal, um bom vinho da ilha da Madeira.