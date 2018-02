Um filme bem forte, assim como é o artista que está retratando Ninguém esperaria de Gustavo Rosa de Moura que fizesse um documentário tradicional - ou didático - sobre Cildo Meireles. Para início de conversa, o próprio retratado não mereceria isso. Nome fundamental da arte conceitual no País, pioneiro das instalações, Cildo vive um momento glorioso. Em 2008, quando o documentário já estava sendo feito, ele recebeu o Prêmio Velásquez, outorgado pelo Ministério da Cultura da Espanha, e o Ordway Prize, do New Museum de Nova York. No asno passado, foi homenageado com uma retrospectiva na Tate Modern, de Londres, considerada o maior templo da arte contemporânea do mundo.