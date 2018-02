Um filme além de um simples bigode Também cineasta, o escritor Emmanuel Carrère, nascido em Paris há 54 anos, dirigiu uma adaptação do próprio romance O Bigode em 2005, com Vincent Lindon no papel de um arquiteto parisiense de meia-idade que raspa o bigode e enfrenta uma crise de identidade ao perceber que nem a mulher Agnés Thiriez (Emmanuelle Devos) nem os amigos notam qualquer diferença em seu rosto. Forçando a mulher a notar a diferença, ele mostra uma foto antiga de suas férias em Bali, onde ele ainda portava o bigode. Ela sugere ao marido que procure ajuda psiquiátrica.