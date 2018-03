Um farol Há um ano, o jornalista americano Ta-Nehisi Coates lançou Entre o Mundo e Eu, que logo obteve o respeito da crítica e alcançou o primeiro lugar na lista de mais vendidos do The New York Times. Tempos depois, o livro continua atual, sobretudo após a onda recente de protestos nos Estados Unidos e a intensificação do debate sobre conflitos raciais.