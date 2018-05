Um espetáculo vulcânico

A cultura cigana inspira o novo espetáculo do Cirque du Soleil a vir para São Paulo: Varekai estreia dia 15 de setembro na lona a ser remontada no Parque Villa-Lobos e parte da world music para acompanhar uma nova versão da história de Ícaro. "Desta vez, quando suas asas derretem com o calor do sol, ele aterriza no cume de um vulcão de uma floresta misteriosa, onde tudo é possível", comenta Mathieu Gatien, diretor artístico do Cirque e que veio do Canadá especialmente para a apresentação do projeto, ontem de manhã, no Credicard Hall.

A pré-venda dos ingressos começa hoje para clientes Bradesco e American Express, com preços que variam entre R$ 140 (setor 3 em determinados dias) e R$ 395 (setor premium, nas mesmas condições). Mais detalhes aparecem nos sites http://www.cirquedusoleil.com.br/ e http://www.varekai.com.br/. "Trata-se do quarto espetáculo que trazemos para a América Latina e, depois das confusões provocadas pelo uso de incentivos fiscais para a vinda do primeiro, Saltimbanco, em 2006, decidimos não mais usar essas leis", disse Fernando Alterio, presidente da Time For Fun, empresa de entretenimento responsável pela turnê de Varekai, que passará por oito capitais brasileiras. "Nosso patrocínio, que continua com o Bradesco, é livre de incentivos."

Não foram informados valores, mas devem ser consideráveis para garantir a fantástica estrutura que acompanha o Cirque em suas excursões mundiais - são utilizados 68 caminhões para transportar mil toneladas de equipamento (veja mais números acima). "Com o passar dos anos, o Cirque du Soleil adquiriu um nível de excelência que tornou o público mais exigente, obrigando, portanto, a um maior preciosismo em cada projeto", explicou Gatien, informando ainda que um espetáculo dessa envergadura consome, em média, dois anos de trabalho, desde a escolha da ideia até a formação do grupo de técnicos e artistas e a finalização da criação.

O Cirque surgiu em Quebec, no Canadá, em 1984, quando 20 artistas circenses de rua decidiram se juntar para montar algo inovador e surpreendente. O sucesso foi tamanho que hoje a empresa conta com mais de 5 mil funcionários, incluindo cerca de 1.300 artistas de 50 diferentes países.

Entre eles, o Brasil - segundo Gatien, o País será representado por uma "pequena pérola", que participa de um número de trapézio triplo no fim do primeiro ato. O diretor artístico, aliás, acredita em uma grande adesão do público brasileiro ao espírito de Varekai, que foi criado por Dominic Champagne, autor ainda de The Beatles - Love e o sensual Zumanity, ambos fixos em Las Vegas. "O que melhor caracteriza esse espetáculo é sua energia: há uma explosiva fusão de teatro, dança, música e acrobacias eletrizantes."

A percussão é um dos tons mais característicos da trilha sonora criada por Violaine Corradi, que combinou sons de rituais havaianos, canções trovadorescas do Sul da França, melodias da Armênia e música gospel com arranjos contemporâneos. Como habitualmente acontece nas apresentações do Cirque, há uma banda com sete músicos que se apresentam ao vivo, além de dois cantores. "Toda essa mistura de sons busca criar um ritmo próprio, com o sotaque do Cirque, de forma a fazer lembrar várias origens, mas sem se prender unicamente a um ou outro", disse Gatien.

Varekai, na linguagem cigana, significa "onde quer que seja" e o espetáculo pretende, com isso, promover saltos no tempo, do passado ao futuro. Atirado em uma floresta mágica, Ícaro passa a conviver com criaturas fantásticas em sua viagem de transição: sua presença significa o início de uma nova era, mudança representada por um pêndulo. "As coreografias falam a linguagem universal do movimento", conta o diretor artístico.

Bolas

A exigência, aliás, foi apresentada na entrevista coletiva de ontem, quando um dos artistas fez malabarismos com bolas de pingue-pongue, especialmente quando arremessadas para o ar pela boca. Mathieu Gatien lembra que o processo criativo é intenso e detalhado, mas permite total participação do artista. "Não queremos que eles apenas apertem a tecla "play" e façam mecanicamente seus movimentos. O ideal é que nasça uma integração completa, uma incorporação, a ponto de o artista acreditar como seu aqueles gestos."

Nem todos os espetáculos do Cirque du Soleil poderão vir ao Brasil. Segundo Fernando Alterio, a falta de arenas no País impede a realização de alguns. "E outros ainda, como The Beatles e Zumanity, exigiram a construção de um teatro específico, portanto, não saem de Las Vegas", comenta o empresário.