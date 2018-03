Um dos 'Pensadores' de Rodin alcança valor recorde em leilão

A escultura de bronze, de apenas 72,5 cm de altura, alcançou o recorde dos "Pensadores", uma série de 21 esculturas feitas por Rodin no fim do século 19 e início do século 20.

Uma das mais famosas esculturas do mundo, o "Pensador" apresenta um homem nu sentado em uma pedra olhando para baixo, com seu cotovelo apoiado em seu joelho e seu queixo repousando sobre sua mão.

Originalmente projetada para fazer parte do monumental "Portal do Inferno", de Rodin, inspirado nas palavras do poeta italiano e filósofo Dante, o "Pensador" alcançou um novo significado como um símbolo do socialismo durante a crise política da França em 1906.

(Reportagem de Estelle Shirbon)