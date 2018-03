Um dos mais polêmicos longas de Louis Malle

20 H NO TELECINE CULT

(Le Feu Follet). França, 1963. Direção de Louis Malle, com Maurice Ronet, Léna Skéla, Hubert Deschamps, Alexandra Stewart, Jeanne Moreau.

Baseado no livro autobiográfico de Drieu La Rochelle, escritor que teve ligações com o nazismo, conta a história de um homem que leva seu desgosto em relação ao mundo a um impulso suicida, na noite em que completa 30 anos. Um dos trabalhos mais elaborados (e polêmicos) de Malle, que contou com uma estupenda interpretação de Ronet. Reprise, preto e branco, 108 min.

VEJA TAMBÉM

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O Quatrilho

Brasil, 1995. Dir. de Fábio Barreto, com Glória Pires, Patrícia Pillar. Canal Brasil, Romance, 19 h, Reprise, colorido, 114 min.