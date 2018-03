Um domingo de muita ação e efeitos

11H45 NA CULTURA

Brasil, 1960. Direção de Victor Lima, com Ronald Golias, Jô Soares, Ankito, Jece Valadão.

Golias e Jô Soares fazem Bronco e Ocrides, que vendem cafezinho no cais e são confundidos com criminosos. O horário Mestres do Riso resgata os dois ícones do humor e ainda traz Ankito e Jece Valadão em papéis de destaque. Reprise, preto e branco, 102 min.

Chihuahua: O Filme

15 H NA BAND

(Chihuahua - The Movie). EUA, 2010. Direção de Michael Amundsen, com Anya Benton, Renee Pezzotta.

O velho tema da transferência de corpos ganha aqui uma versão insólita. Médica que menospreza as pessoas acorda no corpo da cachorrinha da funcionária que ela ama humilhar. Reprise, colorido, 85 min.

Homem-Aranha 3

15H10 NA GLOBO

(Spider-Man 3). EUA, 2007. Direção

de Sam Raimi, com Tobey Maguire, Kirsten Dunst, James Franco, Thomas Haden Church, Topher Grace, Bryce Dallas Howard.

O fecho da trilogia de Raimi com o Homem-Aranha. Harry Osborn fica bonzinho enquanto um fungo contamina Peter Parker e o torna malvado. Grande diversão, mas a maioria da crítica acha a psicanálise do filme muito "fabricada". Reprise, colorido, 139 min.

Flipper, o Menino e o Delfim

15H30 NA REDE BRASIL

(Flipper). EUA, 1963. Direção de

James B. Clark, com Chuck Connors, Connie Scott.

Garoto liga-se a filhote de golfinho. A origem da famosa série de TV Flipper, dos anos 1960. Reprise, colorido, 90 min.

A Turma do Arco-íris

16H30 NA BAND

(The Rainbow Tribe). EUA, 2010.

Direção de Christopher R. Watson, com David James Elliott, Grayson

Russell, Ed Quinn, Julie Ann Emery.

Cinquentão em crise resolve seus problemas ao voltar ao campo de férias de sua juventude. Previsível e simpático. Reprise, colorido, 83 min.

Star Wars: Episódio III -

A Vingança dos Sith

18H20 NA BAND

(Star Wars: Epis. III - Revenge of the Sith). EUA, 2005. Direção de George Lucas, com Hayden Christensen, Ewan McGregor, Natalie Portman, Samuel L. Jackson, Frank Oz.

O fecho da segunda trilogia da série Guerra nas Estrelas (que virou primeira na cronologia geral). Mostra os acontecimentos que culminam na transformação de Annakin Skywalker em Darth Vader. Imperdível para fãs. Reprise, colorido, 140 min.

O Procurado

22 H NA RECORD

(Wanted). Alemanha, EUA, 2008.

Direção de Timur Bekmambetov,

com Angelina Jolie, James McAvoy, Morgan Freeman, Terence Stamp.

James McAvoy vive desgostoso até ser cooptado por Angelina Jolie e Morgan Freeman para integrar fraternidade de assassinos. O russo Bekmanbetov adora um efeito. Aqui, é a repetição da trajetória das balas de Matrix. Reprise, colorido, 110 min.

El Atraco

22H30 NA TV BRASIL

Bolívia, 2004. Direção de Paolo Agazz, com Lucía Jiménez, Salvador del Solar e Diego Bertie.

A investigação sobre o mais famoso assalto da Bolívia, nos anos 1960, leva à descoberta do envolvimento da polícia. Uma raridade - um êxito de público e crítica do cinema boliviano. Reprise, colorido, 126 min.

Adrenalina

22H45 NA GLOBO

(Crank). EUA, 2006. Direção de Mark Neveldine/Brian Taylor, com Jason Statham, Amy Smart, Jose Pablo Cantillo, Efren Ramirez, Dwight Yoakam.

Jason Statham tem papel sob medida como sujeito que foi envenenado e não pode parar de se movimentar. Se o fizer, o veneno vai explodir seu coração. Só a adrenalina o mantém vivo. Os diretores criaram uma bela metáfora do cinema de ação. Reprise, colorido, 88 min.

Leão Branco, o Lutador Sem Lei

23 H NA REDE BRASIL

(Lionheart). EUA, 1990. Direção de Sheldon Lettich, com Jean-Claude

Van Damme, Harrison Page.

Grande sucesso de Jean-Claude Van Damme. Ele deixa a Legião Estrangeira para tentar vingar a morte do irmão no circuito ilegal de lutas. Pancadaria da grossa. Reprise, colorido, 104 min.

O Guru do Amor

0H15 NA GLOBO

(The Love Guru). EUA, 2008. Direção de Marco Schnabel, com Mike Myers, Jessica Alba, Justin Timberlake,

Ben Kingsley.

Mike Myers faz o guru do título e tenta ajudar jogador de hóquei a reconquistar a ex-mulher. Só assim o time ganhará o campeonato. O tom é de farsa e dá para rir um pouco (bem pouquinho). Inédito, colorido, 87 min.