Um discípulo e seu mestre

La pelos dezoito anos tudo, com exceção do cinema e de qualquer ciencia exata, me interessava tão vivamente quanto confusia e superficialmente: política, literatura, psicanalise, teatro, arquitetura, sociologia, pintura. O criterio era um só. Tudo que me parecesse moderno tinha valor.

Não sei como explodiu em mim a fé no modernismo. Mas havia um antecedente. No ginasio praticava modernismo sem o saber, até o dia em que vivi um episodio singular. (...) De uma feita não preparara a composição encomendada por Seu Gonçalves, o professor de português. Acuado, aproveitei o intervalo maior de dez minutos, para encher uma folha de papel com frases de no maximo três palavras, alinhadas umas embaixo das outras. Mal entreguei o papel já estava arrependido (...) O que me aguardava era o meu primeiro e unico triunfo escolar.

E" preciso lembrar que o ginasio em questão, o Lyceu Nacional Rio Branco, havia sido concebido no espirito novo da Reforma da Educação de Fernando Azevedo e Lourenço Filho e que lá por 1931 conservava traços das origens. Imagino que um dos principios do Lyceu era encorajar a originalidade e explico assim o entusiasmo com que foi recebida minha composição por Seu Gonçalves e pelo Diretor, dr. Almeida Junior, que a leu nas classes mais adiantadas. A surpresa foi instantaneamente substituida pelo prazer do sucesso, mas deve ter surgido muita perplexidade dentro de mim. Ela veio mais de uma vez á tona, vinte anos depois, no divã do psicanalista.

Em 1935, pois, aderia a tudo que me parecia moderno: comunismo, aprismo, Flavio de Carvalho, Mario de Andrade, Lasar Segall, Gilberto Freyre, Anita Malfatti, André Dreyfus, Lenine, Staline e Trotsky, Meyerhold e Renato Viana. A confusão era ainda maior. Quando fui ao Rio recolher artigos para a revista que estava fundando com Décio de Almeida Prado, "Movimento", visitei Lucia Miguel Pereira, Gilberto Amado, Pontes de Miranda e Mauricio de Medeiros...

Conheci Oswald depois da publicação da revista. Encontrara seu filho Nonê no ateliê de Anita (...) e deve ter sido ele quem me apresentou ao pai ilustre. O nome de Oswald de Andrade tinha para mim enorme prestigio. Como o de Mario de Andrade. Não que houvesse lido seus livros. Mas eram as figuras principais do modernismo brasileiro e sabia que Oswald se tornara comunista. Um ano antes o jornal que fundara com Pagú, "O Homem do Povo", havia sido depredado pelos acadêmicos de Direito. Oswald me adotou imediatamente e guardo a impressão de que o via o tempo todo. (...)