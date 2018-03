Um dia na terra

É um projeto dos irmãos Ridley e Tony Scott com o diretor Kevin McDonald, de Um Dia em Setembro e O Último Rei da Escócia. No dia 24 de julho de 2010, frequentadores do YouTube em todo o mundo foram cooptados a gravar seu dia e a enviar o resultado para o próprio YouTube. Dezenas de milhares de pessoas responderam ao apelo e enviaram desde minutos até horas de gravação e filmagem. Todo esse material foi colhido pelo diretor McDonald e uma equipe de montadores. Num trabalho meio urgente de seleção e edição, eles fizeram A Vida em Um Dia.

Life in a Day estreou em Sundance e no Festival de Berlim em janeiro e fevereiro de 2011, seis meses após aquele dia tornado especial por tantos olhares diferentes. Na ausência de McDonald, impossibilitado de comparecer à Berlinale, o chefe dos montadores, Joe Walker, foi quem participou da coletiva e dos Q&A - perguntas e respostas com o público -, após as exibições.

Em 1927, o alemão Walter Ruttemann, considerado um dos mestres do documentário, fez um filme que até hoje impressiona pelos efeitos - que eram de vanguarda na época. Berlim, Sinfonia de Uma Cidade teve inúmeras imitações. O filme mostra a capital alemã, da manhã à noite, e sob todos os aspectos. Foi um dos modelos, Walker admitiu, na montagem de A Vida em Um Dia.

Era justamente o desafio inicial que se apresentava para McDonald e Walker. Como selecionar e organizar as milhares de horas de material? Eles fizeram sua seleção por temas e motivos audiovisuais. Nas mais diferentes cidades e culturas, buscaram aquilo que, na diversidade, humaniza e aproxima as pessoas. A ideia é reafirmar uma antiga verdade - as pessoas, malgrado suas diferenças, pensam e agem igualmente.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Fazem o amor e a guerra, nascem e morrem, escovam os dentes e passeiam com as crianças, ou os cachorros, divertem-se. "Tentamos ser o menos repetitivos possível, mas alguns motivos se impuseram - família, trabalho, alegria e tristeza. Pode ser que exista algo de idealista neste olhar, ou nesses olhares, mas você nunca viu a Terra desse jeito, com essa consciência planetária", resumiu Walker. Os créditos finais listam os milhares de autores dessa experiência rara.