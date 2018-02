Um dia de muitas estrelas e também de tema-tabu Por que uma atriz do calibre de Cate Blanchett, vencedora do Oscar deste ano por Blue Jasmine (de Woody Allen), aceitou dublar a animação Como Treinar Seu Dragão 2? "Em primeiro lugar, porque a história é encantadora e eu me sinto feliz de integrar o grupo que a está contando. E, depois, quem acha que dublar é fácil poderia tentar, e mudar de ideia", ela disse durante a coletiva do filme de Dean Deblois, aqui no Festival de Cannes. "Eles (os artistas e técnicos) não usam somente sua voz e, cada vez, amparados no desenvolvimento tecnológico, conseguem colocar a gente dentro da animação. Trabalhar com e para crianças é mais exigente do que parece."