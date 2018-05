Um ''desconhecido'' essencial

O saxofonista Billy Harper não é um nome que aliste imediatamente um fã de jazz, mesmo o mais tenaz. É curioso, porque ele é um dos sopros mais constantes e originais do pós-Coltrane, e foi o preferido de diversos bandleaders - notadamente Gil Evans, para quem compôs músicas históricas, como Priestess, Cry of Hunger e Thoroughbred. Também integrou as bandas de Art Blakey, Mel Lewis, Thad Jones, Max Roach, Randy Weston, apenas para citar alguns.

Pois cabe justamente a Billy Harper a tarefa de abrir o mais novo e opulento festival de jazz do País, o BMW Jazz Festival, hoje à noite, no Auditório Ibirapuera. Ele será a "surpresa" entre nomes consagrados, como Wayne Shorter, Joshua Redman, Marcus Miller e a diva do mais clássico R&B, Sharon Jones. A elegância e a filosofia humanista do sax de Billy Harper, no entanto, devem deixar marcas profundas no espírito do jazzista paulistano.

"Meu sentimento é que a música pode ter um propósito. No passado, ela sempre foi usada para cura, para elevação e meditação. E é assim que eu vejo a minha música. Já houve casos de pessoas que me procuraram após um concerto para me dizer como o som provocou uma cura em seus espíritos. Quando isso acontece, eu me sinto preenchido por aquilo que supostamente acredito que seja minha missão. Se as pessoas também se divertem, está ótimo. Mas eu vejo um propósito na minha música que vai além disso", diz o texano Harper, de 68 anos.

Harper toca aqui com seu quinteto, que inclui a pianista Francesca Tanksley, o baixista Clarence Seay, o baterista Aaron Scott e o trompetista Keyon Harrold. "Eu nasci no Texas, e houve diversos músicos que ouvi no Texas antes de vir para Nova York e que me influenciaram. Eu citaria os saxofonistas James Clay, Don Wilkerson e Dickie Boy Lillie como influências. Embora tenham gravado pouco, tocavam com frequência e faziam performances memoráveis. Eu toquei com James Clay uma vez", afirmou.

Profundamente conectado às raízes da música americana, ao blues e ao gospel, mas com um toque distinto, arrojado, ele se alinhou rapidamente, nos anos 60, com o avant-garde do jazz abrigado no selo emergente Black Saint - lançado pelo disco homônimo de Harper, em 1975.

Harper então vinha de um batismo de palco sem precedentes. Em 1967, começara fértil parceria com Gil Evans. Entre 1968 e 1970, serviu aos Jazz Messengers do lendário baterista Art Blakey. Também tocara com outro baterista não menos famoso, Elvin Jones, e tinha integrado a banda de Max Roach. Os anos 70 foram de Harper: em 1979, seu disco In Europe inaugurou o selo Soul Note.

Também um renomado educador, Billy Harper tem ensinado novos jazzistas em instituições como Livingston College, Rutgers University, The New School of Jazz and Contemporary Music. Recentemente, recebeu uma bolsa especial do fundo New Jersey State Council for the Arts para ensinar improvisação em 15 colégios da região.

Vozeirão de cantor soul, Billy Harper foi criado pela avó, Pearl, apelidada de Peachie, casada com um pastor metodista. A avó contou que ele costumava andar pela casa cantando A Tisket-a Tasket incessantemente, quando tinha apenas 3 anos de idade. Depois, já doutrinado, passou a cantar na igreja e é, portanto, um músico muito atento ao mais básico dos instrumentos humanos. "Se você costuma cantar dentro da sua cabeça, e se você conhece o que está cantando, então você pode tocar muito melhor (um instrumento)", costuma dizer. Quando tinha 11 anos, ganhou um sax da mãe biológica, que era chamada de Babysugar. Impossível passar batido pelos clássicos gravados por Billy, como Capra Black (1973), Black Saint (1975) e Love on the Sudan (1977). Cursou a North Texas State University (hoje apenas University of North Texas) e foi o primeiro músico negro a tocar na famosa big band One o" Clock, da emissora NTSU. Em 1966, mudou-se para Nova York e, após um ano desempregado, encontrou Gil Evans na Broadway e seis meses depois estava trabalhando com ele. Logo seria cooptado pelas vanguardas jazzísticas. Elegante como poucos, é um toque de sax que toca fundo no coração.