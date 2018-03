Um criterioso e inspirado casting de diretores

JJJJ ÓTIMO

Felipe Bragança refere-se à carta-manifesto que deu origem a Desassossego não como um projeto dele, mas uma criação conjunta com Luiza, a personagem de A Alegria. Neste sentido, o filme é um desdobramento do anterior. Na escolha do corpo de diretores, ele diz que se inspirou no método de Eduardo Coutinho, de como o grande documentarista seleciona seus personagens. Um casting de diretores, os que melhor se integravam à utopia do filme coletivo. Não um filme em episódios tradicional, mas um fluxo contínuo formado por fragmentos - de arte e vida -, por 'ápices de sonho'. O ideal é embarcar em Desassossego como se fosse uma aventura.