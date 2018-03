Um clássico brasileiro dos anos 1980

14H45 NA BANDEIRANTES

(Paul of Tarsus / Saint Paul). Alemanha, Itália, 2000. Direção de Roger Young, com Johannes Brandrup,

Thomas Lockyer, Barbara Babulova.

Poucas semanas após a morte de Cristo, o jovem Saulo faz um pacto com seu amigo Ruben para salvar Israel da ameaça cristã. Saulo não acredita que Jesus seja o messias e persegue, prende e condena à morte todos aqueles que seguem sua palavra. Na esteira da Páscoa, obra bíblica que pouco acrescenta. Reprise, colorido, 163 min.

Amor de Aluguel

21H15 NO SBT

(Love Don't Cost a Thing). EUA, 2003. Direção de Troy Beyer, com Nick Cannon, Christina Milian, Kal Penn.

Limpador de piscinas, que também entende de carros, sonha ser o mais popular da escola. A chance vem quando a filha de um de seus patrões bate o carro da mãe e, como todas as oficinas estão lotadas, ela aceita fingir ser a namorada dele em troca do conserto do carro. Comédia inofensiva. Reprise, colorido, 91 min.

As Tranças de Maria

21H45 NA CULTURA

Brasil, 2003. Direção de Pedro Carlos Rovai, com Sandra Abraão, José Dumont, Patrícia França, Heloísa Millet.

A trama conta a história de Maria, uma moça muito jovem, de temperamento insubordinado e de grande beleza cabocla, com suas longas tranças. O pai e o patrão decidem casá-la com Izé, moço vaqueiro de fama. O filme vale pela paisagem exuberante do cerrado goiano. Reprise, colorido, 80 min.

Todo Mundo em Pânico 3

22H15 NA BANDEIRANTES

(Scary Movie 3). EUA, 2003. Direção de David Zucker, com Anna Faris,

Anthony Anderson, Leslie Nielsen, Camryn Manheim, Pamela Anderson, Queen Latifah, Eddie Griffin, Charlie Sheen, Simon Rex, Ja Rule.

Cindy Campbell está agora trabalhando como jornalista. Sua mais nova matéria é investigar a origem de gigantescos círculos que surgiram na fazenda de Tom Logan, além de descobrir as ligações entre uma fita de vídeo amaldiçoada e a ameaça de invasão alienígena à Terra. A série já demonstrava sinais de cansaço, com piadas de muito mal gosto. Reprise, colorido, 75 min.

O Homem Que Virou Suco

22H30 NA TV BRASIL

Brasil, 1981. Direção de João Batista de Andrade, com José Dumont, Célia Maracajá, Denoy de Oliveira, Ruth

Escobar, Barros Freire.

A eleição de melhor filme no Festival de Moscou de 1980 trouxe o reconhecimento necessário para este longa de João Batista de Andrade que também consagrou o ator José Dumont. Ele vive Deraldo, poeta popular nordestino recém-chegado a São Palo, onde sobrevive de suas poesias e folhetos, até ser confundido com o operário de uma multinacional que mata o patrão. Com isso, abandona a arte e é obrigado a trabalhar, sujeitando-se a todos os subempregos reservados a migrantes pobres, como serviços domésticos e construção civil. Ele consegue enfrentar as dificuldades com humor até que, cansado, decide encontrar o verdadeiro assassino para contar sua história. Deraldo surgiu em uma época (fim dos anos 70) em que o Brasil se aproximava da distensão do governo militar, ou seja, havia uma indignação na sociedade, uma mobilização popular que tornava viável a força daquele personagem. Em sua busca, Deraldo passa a conhecer o outro lado da opressão, tornando o filme de João Batista uma bela visão crítica sobre o esmagamento do homem na sociedade industrial. Destaque para a maravilhosa interpretação de José Dumont. Reprise, colorido, 95 min.

Um Crime Perfeito

23 H NO SBT

(A Perfect Murder). EUA, 1998.

Direção de Andrew Davis, com

Gwyneth Paltrow, Michael Douglas, Viggo Mortensen, David Suchet.

O casamento de uma milionária e seu marido ambicioso Steven está em crise: ela tem um amante e ele está falido. Ao descobrir a infidelidade da mulher, o pilantra investiga o passado do tal amante e lhe oferece uma pequena fortuna para que a milionária seja assassinada. Comédia divertida. Reprise, colorido, 108 min.

Da Cama para a Fama

23H15 NA CULTURA

(Torremolinos 73). Espanha, 1973. Direção de Pablo Berger, com Javier Cámara, Candela Peña e Juan Diego.

Convidado pelo chefe para um simpósio, vendedor fracassado de enciclopédias na Espanha dos anos 70 é surpreendido com o anúncio do novo projeto da empresa: a produção de uma Enciclopédia Sexual Visual, que contará com fitas de casais de vários países europeus.

A proposta do chefe é que seus empregados rodem seus próprios filmes eróticos, destinados exclusivamente aos países escandinavos. O casal, em crise financeira, aceita a proposta. Comédia maliciosa e divertida, rodada em plena ditadura espanhola. Reprise, colorido, 85 min.

Ameaça Terrorista

23H20 NA GLOBO

(Unthinkable). EUA, 2010. Direção de Gregor Jordan, com Michael Sheen, Samuel L Jackson, Brandon Routh.

Interrogador do FBI tem apenas dois dias para encontrar três bombas atômicas escondidas em território norte-americano. Inédito, colorido, 97 min.

Horas de Desespero

1H30 NA BANDEIRANTES

(Desperate Hours). EUA, 1990. Direção de Michael Cimino, com Mickey Rourke, Anthony Hopkins, Mimi Rogers.

Criminoso psicopata mantém família presa em casa. Refilmagem piorada de um clássico di-

rigido em 1955 por William Wyler, com Humphrey Bogart. Melhor assistir ao original em DVD. Reprise, colorido, 102 min.