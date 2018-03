UM CINEMA FEITO DE CLÁSSICOS Se Stella representa com propriedade o conflito entre tradição e modernidade, a trilogia das tragédias clássicas dirigida por Cacoyannis resume a imposição brutal do patriarcado entre os antigos gregos. Especializado na obra de Eurípedes, o diretor, que estudou Direito em Londres, onde tentou a carreira teatral, começou a dirigir filmes em 1953, inicialmente trabalhando argumentos originais e só depois, nos anos 1960, recorrendo às tragédias clássicas. A primeira foi Electra, em 1962, sobre a impulsiva filha de Agamemnon que convoca o irmão Orestes a vingar a morte do pai e assassinar a mãe traidora. Em 1971, já consagrado pelo sucesso de Zorba, o Grego, que concorreu ao Oscar em 1964 (melhor filme, diretor e roteiro), Cacoyannis conseguiu reunir em As Troianas um elenco internacional (Katharine Hepburn, Vanessa Redgrave, Geneviève Bujold).A transposição de Eurípedes para a tela reforça a tragédia das mulheres divididas entre os conquistadores na guerra de Troia, assim como sua versão de Ifigênia (1977) destaca o papel das mulheres como vítimas de tiranos, na figura da filha de Agamemnon sacrificada pelo pai. O epílogo de Stella corresponde em dimensão à grandeza dessas tragédias, que têm mulheres como protagonistas. /A.G.F