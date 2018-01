Um cão já acostumado a roubar a cena

Duff sentou-se à mesa com Bruno Gagliasso e Leandra Leal. No filme, ele se chama Guto e vira objeto de disputa do casal que se separa. Olhe bem para ele. Duff tem um currículo extenso. Sua participação mais recente foi como 'Sam', o cachorro em que encarnava um dos vampiros da série True Blood, da HBO. Seu treinador, Boone Narr, é um dos mais requisitados de Los Angeles. Ele treinou o macaquinho de Piratas do Caribe e o cachorro de Sempre ao Seu Lado (com Richard Gere). "Os treinadores brasileiros são muito bons, mas é mesmo difícil para um animal simular a narcolepsia", adverte. Para saber mais sobre ele, pesquise em www.boonesanimals.com