Um bom negócio

Os negócios vão dar o tom na 63.ª edição da Feira de Livros de Frankfurt, o maior evento do mercado literário do mundo, que começou ontem. A afirmação pode parecer estranha, pois os editores e agentes que se reúnem anualmente na cidade alemã vêm tratar justamente disso, mas, com a crise econômica europeia e norte-americana, alternativas são necessárias. "Neste ano, a área destinada aos negócios será ampliada, pois haverá espaço para representantes da indústria do cinema e dos games", comenta Jürgen Boos, diretor da feira, em entrevista por e-mail ao Estado. "A intenção é aumentar a fronteira na negociação de licenças e direitos crossmedias."

A opção se justifica - como a revolução digital anda a passos morosos na Europa (na Alemanha, por exemplo, livros eletrônicos correspondem a menos de 1% das vendas), a feira abre seu leque. Assim, pela primeira vez, o consórcio de telecomunicações Deutsche Telekom terá um espaço na feira, onde manterá uma livraria digital.

Mesmo assim, Boos continua apostando na evolução do livro eletrônico. "Com a queda dos preços que já é esperada, acredito em um crescimento mais acelerado do conteúdo digital até o fim do ano na Europa", conta. "E o livro impresso continua soberano - basta ver o que aconteceu nos Estados Unidos, onde o crescimento em 20% do digital significou em aumento de mercado e não em uma simples troca pelo papel."

Com a crise econômica, profissionais do mercado europeu e norte-americano buscam alternativas e, nesse momento, o Brasil desponta como uma das principais opções. A notícia, no entanto, não é necessariamente boa.

“Editores estrangeiros estão nos tratando como tábua de salvação, inflacionando preços para compensar tudo que não conseguiram vender em outros mercados”, comenta Luciana Villas-Boas, diretora editorial da Record, quando se refere à atenção ao Brasil em um momento de crise econômica na Europa, um dos temas que vão marcar a Feira de Frankfurt, que começou ontem. “Dada a quantidade imensa de novos editores incorporados ao quadro da indústria brasileira do livro e a consequente concorrência feroz, os proprietários de originais estrangeiros estão se dando bem.”

Mesmo diante de uma crise, os mercados norte-americano, alemão, francês são mais sólidos que o brasileiro, observa Luciana. “Aqui, é muito volátil, infelizmente – basta ver os péssimos resultados da indústria, nos três últimos meses, decorrentes do excesso de oferta de títulos em escassos canais de distribuição. Não há como tirar proveito dessa situação. Somos os perfeitos japoneses na loja Gucci da Rive Droite em 1980.”

Roberto Feith, do grupo editorial Objetiva, concorda. Para ele, o grande fator que determina o nível dos adiantamentos pagos pelas editoras brasileiras nos contratos com agentes e editoras estrangeiras não é a situação econômica nos países de origem destes agentes e editoras, mas a intensidade da concorrência entre as editoras brasileiras. “Como a disputa pelos títulos estrangeiros mais fortes continua muito aquecida, os adiantamentos pagos também continuam altos”, afirma. “E isso começou antes mesmo do início da feira.”

De fato, no disputado leilão que sempre acontece semanas antes do início da feira, havia agente literário estrangeiro pedindo ofertas de no mínimo US$ 300 mil por um único livro para editores brasileiros.

Outro fator é que a instabilidade econômica dos países desenvolvidos dificulta a colocação de autores brasileiros no mercado externo. “Com isso, editores estrangeiros se voltam para o mercado brasileiro, onde ainda há crescimento”, comenta Thales Guaracy, da Saraiva. “A oferta de livros e serviços editoriais pode melhorar, inclusive na área didática, com a entrada de empresas como a Pearson. Mas, para as editoras nacionais, aumenta a concorrência e as dificuldades são maiores.”

Os negócios já fervilham, como previa Jürgen Boos. Ele tenta, no entanto, melhorar o verniz da feira, lembrando também de sua aposta no crescimento do hábito da leitura. É o que pode justificar a Islândia como o país homenageado deste ano.

Com cerca de 350 mil habitantes, a Islândia é um mercado ativo tanto na produção como na compra de títulos. “Há islandeses que não acreditam na própria existência se não publicam ao menos um livro”, brinca o diretor da representação daquele país em Frankfurt, Halldor Guomundson. Segundo ele, a atividade literária foi praticamente a base da construção da identidade da Islândia, elemento que a diferencia entre outros países nórdicos.