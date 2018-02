UM BELO TRIBUTO À ARTE DA BOA REPRESENTAÇÃO Ator que fez história em Hollywood, Dustin Hoffman já tinha 30 anos quando interpretou um jovem de 21 e o Benjamin Braddock de A Primeira Noite de Um Homem, de Mike Nichols, transformou-o em astro, em 1967. Nos anos e décadas seguintes, Hoffman foi indicado várias vezes para o Oscar, mas só ganhou sua estatueta em 1988, aos 51, pelo autista de Rain Man, de Barry Levinson. Hoffman tem agora 75 anos. Esperou muito para se tornar diretor. A estreia ocorre com uma obra que trata justamente do tempo e seus efeitos sobre as pessoas.