Um belo Ford e o ótimo De Passagem

16 H NA REDE BRASIL

EUA, 1945. Direção de David Butler, com Errol Flynn, Alexis Smith.

A emissora exibe com o título original o longa que passou nos cinemas como Cidade sem Lei. Errol Flynn faz rancheiro espoliado de suas terras e que pega em armas contra o poderoso que tiraniza San Antonio, no Texas. Na longa e eclética carrei-ra de Butler, que fez de tudo, este western é bem consistente. Reprise, colorido, 105 min.

Meu Cachorro Skip

22H15 NO SBT

(My Dog Skip). EUA, 2000. Direção de Jay Russell, com Kevin Bacon, Diane Lane, Frankie Muniz, Luke Wilson.

Garoto dividido entre o pai autoritário e a mãe compreensiva - A Árvore da Vida? - ganha filhote que o ajuda a enfrentar (e superar) suas carências. Reprise, colorido, 95 min.

Amores Possíveis

22H30 NA TV BRASIL

Brasil, 2000. Direção de Sandra Werneck, com Murilo Benício, Carolina Ferraz, Irene Ravache, Emílio de

Mello, Beth Goulart, Drica Moraes.

Casal marca encontro na porta do cinema. Seguem-se três versões possíveis para o desenvolvimento da história. Na mais ousada, Murilo Benício e Carolina Ferraz casam-se, mas ele a troca por outro homem. A abordagem da homossexualidade prosseguiu, na obra da autora, com Cazuza, que Sandra Werneck codirigiu com Walter Carvalho. Reprise, colorido, 90 min.

Um Espirito Grudou em Mim

23 H NA REDE BRASIL

(Heart Condition). EUA, 1990. Direção de James D. Parriott, com Denzel Washington, Bob Hoskins, Chloe Webb.

Denzel Washington costuma ser tão criterioso na escolha de seus papéis que muita gente se pergunta por que quis fazer esta comédia sobre advogado que recebe o coração de tira durão. O filme é fraco (e sem graça). Reprise, colorido, 96 min.

De Passagem

23H15 NA CULTURA

Brasil, 2003. Direção de Ricardo

Elias, com Sílvio Guindane, Fábio

Nepo, Glenys Rafael da Silva.

O Cine Brasil resgata o belo filme de Ricardo Elias sobre irmãos que tomam rumos diferentes na vida e um deles, o correto, volta para procurar o outro, que pode estar morto. Vencedor de vários prêmios em Gramado, incluindo filme e direção, merecia também o de ator para Sílvio Guindane (que não recebeu). Reprise, colorido, 83 min.

Mensagem para Você

23H45 NO SBT

(You've Got Mail). EUA, 1998. Direção de Nora Ephron, com Meg Ryan, Tom Hanks, Greg Kinnear, Parker Posey.

Sintonia de Amor foi um sucesso tão grande que a diretora e roteirista Nora Ephron repetiu a parceria com Tom Hanks e Meg Ryan. Se o outro filme bebia na fonte do clássico Tarde Demais para Esquecer, de Leo McCarey, este tem uma dívida com A Loja da Esquina, de Ernst Lubitsch. Meg e Hanks conhecem-se na internet, ela tem uma pequena livraria, ele instala sua megastore na mesma quadra e começa a disputa pelo público, sem que eles se deem conta de quem são. A diretora morreu no ano passado. Ela talvez escrevesse melhor do que filmava, mas deixou o legado de uma obra simpática. Reprise, colorido, 119 min.

Plano B

23H50 NA GLOBO

(The Back-Up Plan). EUA, 2010. Direção de Alan Poul, com Jennifer López, Alex O'Loughlin, Eric Christian Olsen.

Michaela Watkins, Anthony Anderson.

No mesmo dia em que resolve fazer inseminação artificial, Jennifer López descobre o homem de sua vida. E agora - ele vai aceitar a gravidez dela? Jennifer e Alex O'Laughlin têm química. Inédito, colorido, 106 min.

Um Mordomo Atrapalhado

1H05 NA BANDEIRANTES

(Bob The Butler). Canadá/ Reino Unido, 2005. Direção de Gary Sinyor,

com Tom Green, Brooke Shields, Rob Labelle, Genevieve Buechner.

Mãe solteira de dois filhos contrata mordomo e ele, apesar de atrapalhado, dá um jeito na vida dela (e na própria). Depois de Pretty Baby, de Louis Malle, que fez ainda menina, os bons filmes escassearam para Brooke, mas ela nunca deixou de ser bonita. Reprise, colorido, 85 min.

O Zero não É Vazio

2H45 NA TV BRASIL

Brasil, 2009. Direção de Marcelo

Masagão.

Mais ensaios poéticos que documentários, os filmes do diretor Masagão são intrigantes. Este aborda a linguagem, por meio de gente que escreve obsessivamente, sem buscar a comunicação. Reprise, colorido, 52 min.

TV Paga

Rio Grande

19H55 NO TELECINE CULT

(Rio Grande). EUA. Direção de John Ford, com John Wayne, Maureen

O'Hara, Ben Johnson, Harry Carey Jr., Victor McLaglen, Claude Jarman.

John Ford sempre teve um carinho especial por este filme, que fechou sua trilogia sobre a Cavalaria (após Sangue de Herói e Legião Invencível). John Wayne vê a ex-mulher, Maureen O'Hara, ressurgiu em sua vida quando o filho de ambos vai servir no forte sob seu comando, em pleno território dos índios. Não ocorre muita coisa. O filme é feito mais em cima da observação do cotidiano na fronteira. Ford gostava dele por isso. Reprise, preto e branco, 107 min. Fãs de westerns podem ver também Búfalo Bill, de William Wellman, com Joel McCrea e, de novo Maureen O'Hara, às 3h30, na Rede Brasil.