Um belo Ford e o Oscar de Kate Winslet

15H35 NA GLOBO

(Are We Done Yet?). Canadá, EUA, 2007. Direção de Steve Carr, com Ice Cube, Nia Long, John C Mcginley, Aleisha Allen, Philip Daniel Bolden.

Homem muda-se para condomínio distante, em busca de melhor qualidade de vida para sua família, mas a casa dos sonhos se revela um pesadelo. A sequência de Querem Acabar Comigo, de 2005, também com Ice Cube, é quase um remake de Lar, Meu Tormento, de H.C. Potter, com Cary Grant, de 1948. Seria fácil dizer que Cube não é Grant e o filme é ruim por isso, mas o diretor Carr também dá sua contribuição. Ria, se for capaz. Reprise, colorido, 92 min.

Deixados Para Trás

22 H NA REDE BRASIL

(Left Behind). EUA, 2000. Direção de Vic Sarin, com Kirk Cameron, Brad Johnson, Colin Fox

Baseado no best seller homônimo, o filme mostra jornalista e piloto que investigam o misterioso desaparecimento de diferentes pessoas ao redor do mundo. Há um 'padrão', como diria Hercule Poirot - o detetive famoso da dama do mistério Agatha Christie -, e é ao seguí-lo que a dupla chega... ao livro do Apocalipse, na Bíblia. Suspense bíblico, para quem acha que vale arriscar. Reprise, colorido, 96 min.

Ghost Town - Um Espírito Atrás de Mim

22H15 NA GLOBO

(Ghost Town). EUA, 2008. Direção de David Koepp, com Ricky Gervais, Tea Leoni, Greg Kinnear, Billy Campbell, Kristen Wiig, Dana Ivey.

Era fatal que Hollywood se apropriasse de Sexto Sentido, o cult M. Night Shyamalan, como 'fórmula'. Dentista de Manhattan desenvolve a capacidade de se comunicar com os mortos, mas só conhece os espíritos de gente chata. Surge um bonzinho, mas é um fantasma pirado, que vai tentar envolver o herói com sua viúva. Alguma dúvida de que o tom só pode ser de comédia? Reprise, colorido, 102 min.

O Legado de Merce Cunningham

0 H NA CULTURA

(Merce Cunningham, The Legacy). França, 2012. Direção de Marie-Hélène Rebois.

Pode ser que você nunca tenha ouvido falar nele, mas Merce Cunningham foi um renomado coreógrafo. Pouco antes de morrer ele estabeleceu um plano para preservar seu legado, e é isso que está em discussão no documentário da Cultura. Reprise, colorido, 60 min.

Antes que o Mundo Acabe

2H15 NA GLOBO

Brasil, 2009. Direção de Ana Luiza Azevedo, com Pedro Tergolina, Eduardo Cardoso, Bianca Menti, Caroline Guedes, Eduardo Moreira, Janaina Kremer Motta.

O longa da gaúcha Ana Luiza Azevedo dá a impressão de querer abarcar o mundo, falando de muitas coisas ao mesmo tempo. O protagonista é um adolescente que vê tudo desmoronar, ou pelo menos assim lhe parece - ele lança o amigo numa acusação de roubo, a namorada lhe dá o fora. E há o pai, que partiu para tentar reformar o mundo e agora lhe dá notícias. Acredite - outro diretor, ou diretora, talvez se perdesse, mas não Ana Luiza. Ela fez um belo filme. E o elenco jovem é muito bom. Reprise, colorido, 104 min.

El Puro, O Procurado

2H40 NA REDE BRASIL

(El Puro/La Taglia é Tua... L'Uomo l'Ammazzo Io). Itália/Espanha, 1969. Direção de Eduardo Mulargia, com Robert Woods, Aldo Berti.

Pistoleiro bêbado, e sem rumo na vida, tem sua cabeça a prêmio. Quando mercenários matam sua mulher, ele volta às armas para se vingar. Spaghetti western estrelado pelo norte-americano Robert Woods. Sua história provavelmente daria num filme melhor que esse. Ex-marine, Woods fez show com drag queen em Nova York e atraiu a atenção de Otto Preminger, que o chamou para fazer um filme na Europa. O filme nunca saiu, ele permaneceu na França, foi modelo de Pierre Cardin, ator de peças em inglês no Quai d'Orsay e, contratado pelo produtor espanhol Afonso Balcazar, virou astro de faroestes 'made in Spain'. Reprise, colorido, 86 min.

TV Paga

Legião Invencível

16H15 NO TCM

(She Wore a Yellow Ribbopn). EUA, 1949. Direção de John Ford, com John Wayne, Joanne Dru, John Agar, Ben Johnson, Harry Carey Jr., Victor McLaglen.

O segundo filme da trilogia da Cavalaria do Mestre Ford, entre Sangue de Heróis (Fort Apache) e Rio Grande, que aqui se chamou Rio Bravo. John Wayne faz oficial em vias de aposentar, mas arrastado a uma nova guerra contra os índios. Todo John Ford está neste filme. E as cenas de Wayne 'conversando' com a mulher, em seu túmulo, são clássicas. Reprise, colorido, 103 min.

O Leitor

22 H NO TELECINE CULT

(The Reader). EUA/Alemanha, 2009. Direção de Stephen Daldry, com Kate Winslet, Ralph Fiennes, David Kross, Lena Olin, Bruno Ganz.

Garoto tem affair com mulher mais velha, na Alemanha dos anos 1950. Mas ela foi guarda num campo de concentração e vai a julgamento. Kate Winslet ganhou o Oscar pelo papel e poucas vezes o prêmio foi tão merecido (apesar da maquiagem de envelhecimento). As cenas finais de Ralph Fiennes com Lena Olin são deslumbrantes. O dramaturgo David Hare assina o roteiro adaptado do livro de Bernhard Schlink. Reprise, colorido, 124 min.