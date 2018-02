Um barulho de gigante

No livro de entrevistas que concedeu a François Truffaut, Alfred Hitchcock dá conta de mais de um projeto que deixou inacabado porque os filmes começavam numa voltagem muito alta e nem o mestre do suspense conseguia imaginar desenvolvimentos para a história mantendo o pique. Um filme, sugeria Hitchcock, necessita de momentos de repouso em meio a explosões de violência. Michael Bay não acredita nisso. Ele constrói seus filmes na base do moto-contínuo. A câmera está sempre se movendo e, na eventualidade, raríssima, de ela parar, o movimento continua nos atores, na forma como se movimentam e falam.

O bom do cinema é que não tem regras fixas, especificando como o espectador deve ver Transformers - O Lado Oculto da Lua (nem qualquer outro filme). Manoel de Oliveira, aos 103 anos, cria um balé do ator dentro do seu plano parado, e Bay faz a mesma coisa para manter o movimento. Os críticos reclamam que o cinema de Bay é barulhento, e é. O silêncio é de ouro. Quem melhor seguiu a regra do que Robert Bresson? Mas que lembrança o cinéfilo guarda de um dos mais belos e exigentes filmes de Bresson, Lancelot du Lac? É o barulho estridente, irritante das armaduras que não cessam de ranger. Os mestres não param de subverter as próprias regras. Os críticos é que permanecem atrelados a elas, sob pena de ver ruir seu precário sistema de pensamento.

Na entrevista que deu ao Caderno 2, Michael Bay falou de Stanley Kubrick, de 2001 e Hal-9000, com seu olho que tudo vê. Revelou que seu sonho era fazer um filme pequeno, de relacionamentos. Mas Bay está condenado, pelo próprio sucesso, a fazer filmes grandes. Este, a conselho do amigo, e produtor Steven Spielberg, fez em 3-D, formato ao qual resistia. Só que, talvez nem ele se dê conta, em meio à parafernália de barulho e de efeitos, de que seus blockbusters tratam mesmo de relacionamentos.

Pode ser o de Shia Labeouf com seu carro, o de Shia com a nova namorada, a duradoura relação dos pais dele, os saborosos diálogos, verdadeiros embates, entre Frances McDormand e John Turturro. E há até o auxiliar gay de Turturro, que vive contendo suas pulsões, mas quanto a esse Bay pede ao repórter que não o tire do armário para não complicar as coisas para o público.

A grande crítica que se faz a Michael Bay é a seu militarismo, mas ele se defende, kubrickianamente, dizendo que os militares o atraem como crítica e até repulsão. São pessoas que fazem o que ele não conseguiria - matar. Ele tenta decifrar o enigma. Na trama, Autoctons e Deceptions continuam se defrontando, mas agora há um traidor, um agente duplo entre os transformers, da mesma forma que há um humano (Patrick Dempsey) que vende a alma por poder e dinheiro, achando que terá vez nessa nova ordem, que, na verdade, será a de uma escravidão imposta ao gênero humano para reconstruir o planeta Cybetron, onde os transformers eram deuses, antes de virar máquinas na Terra.

Se, no segundo filme, Bay e seus roteiristas meio que se perderam carregando nas conotações mitológicas, o 3 volta à ação - e ao erotismo. Sorry, mas o movimento de câmera no traseiro da sublime Rosie Huntington só pode ser ofensivo para quem se enterrou na doutrina do politicamente correto e acha que aquilo é assédio condenável. Humanizar as máquinas é tarefa difícil. Sentinentel foi construído segundo expressões roubadas a Sean Connery e Optimus, na cena-chave, é totalmente malévolo ao ocupar o trono de Abraham Lincoln. Como se humaniza, como se demoniza a máquina? Uma lição de Kubrick. Por meio da edição. Cinema, ele dizia, é montagem. E há um aspecto essencial que parece estar escapando aos que decretaram que Transformers não é para pensar.

Transformers 3 começa em plena Guerra Fria, com uma intervenção do ex-presidente John Kennedy. X-Men - Primeira Classe salta dos campos de concentração nazistas para a crise dos mísseis de Cuba e Innocent Saturday, que concorreu em Berlim - trata do acidente nuclear de Chernobyl. Tudo isso se mistura não em um filme, mas num punhado de filmes que configuram, talvez, uma tendência. O russo também foi considerado barulhento em Berlim. Simultaneamente, ocorria a tragédia no Japão. Quem quer silêncio nesses casos? A quem ele serve?