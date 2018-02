Um assalto quase perfeito

Hermila Guedes veste o modelito da mulher fatal em Assalto ao Banco Central. Acostumada aos filmes pequenos - e autorais - ela participa de seu primeiro blockbuster. "É outro universo", reconhece, sem preconceito. Milhem Cortaz é outro que tem incursionado pelo cinema de autor, mas com passagens anteriores por filmes de orçamentos maiores, pelo menos para os padrões do cinema brasileiro. Cortaz faz, num filme cheio de núcleos - e personagens -, aquele que o espectador talvez identifique como o protagonista da história. Ele analisa: "Durante muito tempo me interessei pelas histórias. Agora, estou numa fase de me interessar mais pelos personagens". Ele acha que a participação da preparadora de elenco Fátima Toledo foi essencial no filme de Marcos Paulo.

"Ela teve pouco tempo para trabalhar com a gente. Avisou que ia se concentrar na ideia do grupo. Basicamente, a Fátima fez com que pensássemos e atuássemos em grupo." Isso é muito importante num filme que conta a história do assalto ao Banco Central, em Fortaleza. Um grupo cavou um túnel até o cofre e fugiu com R$ 164 milhões. O diretor Marcos Paulo - um veterano da TV, estreando no cinema - reforça a observação de Cortaz. "A Fátima foi decisiva no processo de Assalto. Estou trabalhando com atores novos e com aqueles que considero meus curingas, aos quais estou acostumado na televisão - Lima Duarte, Tonico Pereira, Milton Gonçalves, Daniel Filho. A Fátima me ajudou a dar um tom, uma uniformidade à interpretação, independentemente dos núcleos da história."

O filme que estreia amanhã em 300 salas é uma produção da Total Entertainment. Sempre houve, por parte da produtora Walkiria Barbosa, a intenção de contar a história do maior assalto ocorrido no País. O projeto começou a tomar forma quando Marcos Paulo foi visitar o set de Se Eu Fosse Você 2, de Daniel Filho. Em conversa, ele revelou que seu sonho era fazer um filme sobre o assalto. Ali mesmo foi selada a união.

Em tempo recorde, a produção foi montada - cara para os padrões do cinema nacional, R$ 7,5 milhões, mas uma ninharia para o cinema de ação de Hollywood. A Fox foi parceira desde a primeira hora. A Fox International deu assessoria artística. Internamente, a produção brincava que estava fazendo o seu Ocean's Eleven, Onze Homens e Um Segredo. Marcos Paulo discorda.

"O assalto deles foi planejado com computador, o nosso com base em desenhos e quando Tonico Pereira vai escavar o túnel ele diz que não sabe que m... vai encontrar porque é Brasil." Embora inspirada numa história real, o filme é ficção. Alguns incidentes ocorreram como estão relatados na tela. O núcleo dos federais, incluindo a corrupção, foi feito a partir de pesquisa e muito diálogo. Marcos Paulo sempre soube que estava fazendo o seu comentário sobre o País - e a impunidade, que nos aflige e não é, ao contrário do que se diz, um fenômeno só brasileiro.

ASSALTO AO BANCO CENTRAL

Direção: Marcos Paulo.

Gênero: Ação (2010, 104 minutos). Censura: 14 anos. Estreia amanhã.