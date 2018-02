Um amor sem medida

"O tempo pode ser seu aliado, mas também seu maior algoz", diz Célia Forte ao discorrer sobre seu novo espetáculo, Ciranda. Na peça, que marca sua segunda incursão pelo teatro, a jornalista direciona o olhar para três gerações de mulheres de uma mesma família. E traz à tona cicatrizes e feridas que os anos não se encarregaram de apagar por completo.

Dirigida por José Possi Neto, a montagem que entra em cartaz amanhã, no Teatro Eva Herz, mantém a tônica do que Célia já havia revelado em Amigas Pero No Mucho, sua obra de estreia: uma escrita ácida, que resvala inevitavelmente no humor.

Ainda que em Ciranda a autora se valha de uma matéria melodramática em essência - relações familiares convulsionadas - seu olhar privilegia a ironia. Convoca à cena experiências comuns, cotidianas, mas prefere flagrá-las, quase sempre, em traços hiperbólicos. "Se você observar as coisas pelo buraco da fechadura, verá que é assim que elas acontecem. É tudo tão exagerado, que é verdade", aponta a dramaturga.

Jogo de opostos. Mãe e filha não poderiam ser mais diferentes. É nessa fratura entre as duas personagens que a peça se sustenta. Lena, vivida por Tânia Bondezan, surge como uma ex-hippie que, aparentemente, parou no tempo. Ela ainda se veste como se estivesse nos anos 1960. Ouve as mesmas músicas. Crê nas mesmas coisas. Fuma (nem sempre cigarros lícitos), bebe (nem sempre com moderação) e se mantém uma eterna adepta do amor livre.

Em homenagem a Che Guevara, batizou a filha como Boina. A herdeira, porém, não fez propriamente jus ao nome revolucionário. Interpretada por Daniela Galli, a personagem é em tudo o oposto da matriarca. Trabalha como executiva em uma multinacional. Valoriza o dinheiro, o poder e a estabilidade de seu casamento monogâmico.

Tanta discórdia não poderia manter mais apertado o laço que une mãe e filha. Será na incansável tentativa de dobrar uma a outra que elas continuam se enfrentando. É em busca da prova de amor incondicional que elas fazem questão de escancarar, e até acentuar, suas divergências. Ciranda não deixa de se firmar, nesse sentido, como uma reflexão sobre esse desejo incansável e insaciável de afeto. "A família me interessa como tema porque é o lugar em que você testa seus limites", acredita Célia. "É onde você se permite ir ao extremo."

Duas partes. Um desfalque que o marido de Boina dá na empresa em que trabalha vai separar mãe e filha. E levar o público para a segunda metade da história: 15 anos depois.

As mesmas atrizes agora se desdobram em novos papéis. Tânia encarna a versão mais velha de Boina. Daniela passa a viver Sara: a neta que Lena criou desde que a filha fugiu para o exterior. Nela, não encontramos a redenção de todos os problemas que Lena e Boina sempre tiveram. Mas uma versão contemporizada das duas.

"Essa troca de papéis não me parece um simples exercício de versatilidade para as atrizes, mas um dado importante. Cada uma acaba tendo que expor bandeiras completamente diferentes daquelas que defendia no início do espetáculo", comenta Daniela. "E a vida não deixa de ser um pouco assim. Os anos vão passando, você vai quebrando a cara e vai mudando."

Ciranda tematiza dores privadas, mas não deixa de ser um retrato do Brasil das últimas décadas. Lena não foi apenas hippie, mas também militante engajada na luta contra a ditadura. Passou a vida acreditando em transformações. Esperando o momento em que o povo chegaria ao poder. "Eu acredito, filha. Um dia aprenderemos a votar direito. Tenho fé. Muita fé. Estamos nos anos 1990. Tenho fé na virada do século", diz a personagem.

Para além do pano de fundo político ou dos diálogos mordazes, o que sobressai na trama, contudo, é sua devoção a um universo eminentemente feminino. Predileção que já estava sinalizada em seu trabalho anterior, Amigas Pero No Mucho, quando mirava as dores e neuroses de quatro "mosqueteiras".

Na nova criação, volta a recair sobre as mulheres a responsabilidade de mover caminhos, de criar filhos. Suas antagonistas novamente são outras mulheres. "O homem está sempre ausente do seu teatro", observa Tânia Bondezan. "Surge como lembrança, como fotografia, mas nunca aparece de fato."

Na predileção por idiossincráticas personagens femininas e na afirmação do exagero como estilo, a dramaturga não esconde sua filiação ao cinema de Pedro Almodóvar. Uma referência que a montagem também evidencia. Para compor o cenário, Fabio Namatame não economizou nas cores fortes nem na quantidade de elementos que traz à cena. Justapôs almofadas, samambaias, dezenas de pôsteres e quadros que tomam as paredes. Poderia ser a casa de qualquer um de nós - se juntássemos todas as casas em uma só.

TRECHO

Onde foi que eu errei com essa menina? Não é possível. Como pode?

Tão diferente de mim, tão diferente do pai, eu acho. Talvez devesse ter contado para ela sobre o pai dela. (Olhando pros lados como que falando com alguém.) Falado sobre você. Não, não. Deixo uma carta quando estiver moribunda, assim não dará tempo dela me mandar para o inferno, pois já estarei a caminho.

Que droga! Como dizer pra ela que o seu jeito de dona da verdade afasta afasta a mãe, afasta a filha, afasta a vida.