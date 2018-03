Último veterano da França na 1a Guerra morre aos 110 anos O último veterano ainda vivo a ter lutado pela França na Primeira Guerra Mundial, um imigrante da Itália que ingressou nas trincheiras com a Legião Estrangeira, morreu aos 110 anos de idade, afirmou o gabinete do presidente francês na quarta-feira. Não faz muito tempo, em novembro de 2007, Lazare Ponticelli, que ingressou no Exército de seu país de adoção aos 16 anos de idade, no início da guerra contra a Alemanha, em 1914, participou de uma cerimônia para lembrar o conflito. Depois da morte de Louis de Cazenave, aos 110 anos de idade, em janeiro, Ponticelli tornou-se o último dos "poilus" ("peludos"), o apelido dado aos soldados de barba comprida que representaram a França em uma das guerras mais sangrentas da história do país. Ponticelli, que descreveu a guerra como algo "idiota," recusou-se inicialmente a aceitar honras oficiais em seu funeral -- oferta do ex-presidente Jacques Chirac --, considerando que isso seria um insulto aos homens que tinham morrido anonimamente. Mas o ex-combatente voltou atrás depois da morte de Cazenave, argumentando que aceitaria uma cerimônia simples "em homenagem aos meus camaradas." O atual presidente francês, Nicolas Sarkozy, elogiou Ponticelli e disse que uma celebração nacional em nome de todos os que lutaram pela França na guerra seria realizada nos próximos dias. Ponticelli tornou-se cidadão francês em 1939, passando a morar no bairro operário de Kremlin-Bicêtre, em Paris, onde participou regularmente das cerimônias do Dia do Armistício, celebrado em 11 de novembro. (Reportagem adicional de Emmanuel Jarry)