Último livro de Harry Potter já bate recorde na Amazon A empresa Amazon informou nesta sexta-feira em seu site oficial que as pré-vendas do livro Harry Potter and the Deathly Hallows, sétimo e último da série de sucesso escrita pela britânica J.K.Rowling, foram 547% maiores do que as do anterior. Os pedidos na quinta-feira ultrapassaram as pré-vendas de duas semanas da obra anterior, Harry Potter e o Enigma do Príncipe, segundo a Amazon. O sexto livro, lançado em julho de 2005, gerou mais de 1,5 milhão de pedidos na Amazon. O último livro da série Harry Potter será lançado no dia 21 de julho no Reino Unido e nos Estados Unidos. A Rocco, editora que publica a série no Brasil, informou que o nome provisório da obra em português é Harry Potter e as Insígnias Mortais. Segundo a companhia, uma cópia do livro é enviada à editora assim que ele é lançado na Grã-Bretanha e, a partir daí, começa a produção em português. A saga já vendeu estimadas 325 milhões de cópias em todo o mundo e foi traduzida para 64 idiomas, de acordo com a editora dos livros, Bloomsbury, fazendo de J.K. Rowling uma das mais bem-sucedidas escritoras de todos os tempos. Uma versão para o cinema também arrebatou bilheterias, arrecadando bilhões de dólares dos quatro filmes feitos até agora. O quinto filme da série, Harry Potter e a Ordem da Fênix, será lançado nos Estados Unidos e no Brasil em 13 de julho.