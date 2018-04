Último livro de Harry Potter bate recorde nos EUA

O último livro da série Harry Potter bateu um novo recorde nos Estados Unidos, onde, em apenas dez dias, vendeu 11,5 milhões de exemplares, segundo a editora Scholastic. Harry Potter and the Deathly Hallows (Harry Potter e as Relíquias da Morte) é o sétimo livro sobre o bruxo adolescente criado pela britânica J. K. Rowling. A obra atingiu o novo recorde no dia 23 de julho, ao vender 8,3 milhões de exemplares só nas primeiras 24 horas. A Scholastic, editora da série nos EUA, imprimiu um total de 14 milhões de exemplares. O livro começou a ser vendido à meia-noite do dia 21 de julho, em meio a uma grande expectativa dos leitores de todo o mundo, para descobrir o destino final do bruxo. Só nos EUA, a Scholastic conta com um total de 140 milhões de cópias impressas dos sete volumes da série que, no mundo todo, vendeu mais de 350 milhões de exemplares.