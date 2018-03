Último ´Harry Potter´ bate recorde de pré-vendas online

O sétimo e último livro da série Harry Potter, de J.K. Rowling, é o produto com maiores pré-vendas do site da Amazon, com quase 1,6 milhão de cópias compradas globalmente antes de seu lançamento em inglês, no dia 21. A Amazon informou nesta segunda-feira, 2, que a procura por Harry Potter e as Insígnias Mortais bateu o recorde anterior, de 1,5 milhão de cópias reservadas, antes do lançamento do sexto livro da série, Harry Potter e o Enigma do Príncipe. A empresa de vendas online prevê que as reservas para o sétimo livro ainda vão aumentar em "mais de centenas de milhares de cópias". O sexto Harry Potter já vendeu cerca de 325 milhões de cópias no mundo todo, e Rowling é conhecida como a primeira autora bilionária da história. Os livros também geraram uma franquia de filmes de sucesso, que já rendeu cerca de US$ 3,5 bilhões em vendas de ingressos. O quinto filme, Harry Potter e a Ordem de Fênix, estrelado pelo jovem trio Daniel Radcliffe, Rupert Grint e Emma Watson, já foi exibido no Japão e no Reino Unido e será lançado no Brasil no próximo dia 11.