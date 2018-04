Último guarda-costas de Hitler desiste de responder a fãs

Rochus Mich está com 93 anos e se desloca em seu apartamento com a ajuda de um andador. Ele disse ao tablóide Berliner Kurier que, já que as cartas que recebem são, em sua maioria, pedidos de autógrafos, não é mais possível responder devido a sua idade.

"As cartas chegam da Coreia, de Knoxville, Tennessee, da Finlândia, da Islândia - e nenhuma delas tem nada de negativo a dizer", disse Misch, que se acredita que seja a última pessoa ainda viva a ter conhecido Hitler e outros nazistas de alto escalão.

No passado, Misch enviava a fãs cópias autografadas de fotos dele mesmo na época da guerra, trajando uniforme da SS bem passado. Agora as cartas e os pacotes enviados por fãs se empilham em seu apartamento em Rudow, bairro arborizado da zona sul de Berlim.

Misch também foi operador telefônico e mensageiro de Hitler. Seu livro de memórias, "The Last Witness", foi lançado na Alemanha em 2008 e está a caminho de ser transposto para o cinema.

(Reportagem de Eric Kelsey)