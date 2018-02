Último filme de Marilyn, na TV paga

14H15 NO SBT

(Harry Potter and the Order of the Phoenix). EUA, 2007. Direção de David Yates, com Daniel RadCliffe, Emma Watson, Helena Bonham Carter.

Último livro da série, Harry Potter e as Relíquias da Morte foi lançado com o filme que a TV reprisa hoje. Mira Nair e Jean-Pierre Jeunet foram convidados para a direção, mas Yates fez ótimo trabalho e ficou efetivo até o fim. Harry tem péssimo ano em Hogwarts, enfrentando problemas próprios da adolescência e as forças do mal. Os amigos Hermione e Ron estão sempre com ele, claro. Reprise, colorido, 138 min.

De Volta para o Futuro

14H25 NA RECORD

(Back to the Future). EUA, 1985. Direção de Robert Zemeckis, com Michael G. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson.

No primeiro filme da série, garoto viaja ao passado e encontra os pais na adolescência. A mãe se interessa por ele - complexo de Édipo básico - e o herói tem de dar um jeito de aproximá-la do que será seu pai, para que possa nascer futuramente. Grande diversão, o filme foi seguido por mais dois, compondo uma trilogia. Reprise, colorido, 98 min.

O Incrível Hulk

16H05 NA RECORD

(The Incredible Hulk). EUA, 2008.

Direção de Louis Leterrier, com

Edward Norton, Liv Tyler, Tim Roth.

O público preferiu a versão do francês Leterrier à de Ang Lee, que contou de forma mais complexa a história da transformação do cientista Bruce Banner no incrível Hulk. Norton é bom, de qualquer maneira, no papel. A seqüência prometida foi jogada para a frente por causa de Os Vingadores, em que Mark Ruffalo arrebentou criando Banner/Hulk. Reprise, colorido, 100 min.

A Noiva Cadáver

17 H NO SBT

(Corpse Bride). EUA, 2005. Direção de Tim Burton.

As animações de Tim Burton, em técnica e conteúdo, agradam mais aos adultos e esta não é exceção. O herói casa-se com a noiva do título, que o arrasta ao mundo dos mortos. Reprise, colorido, 77 min.

O Mentiroso

17H40 NA RECORD

(Liar, Liar). EUA, 1997. Direção de

Tom Shadyac, com Jim Carrey, Maura Tierney, Justin Cooper, Jennifer Tilly.

Jim Carrey faz advogado, mentiroso profissional, sem tempo para o filho. O garoto, no dia de seu aniversário, faz um estranho pedido: que o pai fique 24 horas sem mentir. Desejo realizado, a vida de Carrey muda para sempre. Comédia simpática, que fica melhor por causa do elenco. Carrey é mestre em caras e bocas, e melhor quando o personagem tende para o drama. Jennifer Tilly arrasa com a esposa mau-caráter e o menino Cooper é perfeito no papel. Reprise, colorido, 85 min.

Gigante

22 H NA CULTURA

(Gigante). Uruguai/Argentina/Alemanha, 2009. Direção de Diego Artucio, com Horacio Camandule, Leonor Svarcas, Ignacio Alcuri, Fernando Alonso.

O horário da Mostra reprisa, agora dublado, o longa uruguaio sobre segurança que se envolve com faxineira do supermercado em que trabalha. Um belo filme sobre pequenas vidas. Reprise, colorido, 84 min.

Travessia

22H30 NA TV BRASIL

Brasil, 2009. Direção de João Batista de Andrade.

Documentário baseado em depoimentos de pessoas que viveram sob a (e sobreviveram à) ditadura militar. O diretor debate formas de luta, a favor e contra, e busca refletir sobre o País na era atual. Além de cineasta importante, e político, Batista de Andrade é o atual presidente do Memorial da América Latina. Reprise, colorido, 79 min.

10.000 A.C

22H45 NO SBT

(10,000 BC). EUA, 2008. Direção de Roland Emmerich, com Steven Strait, Camilla Belle, Cliff Curtis, Joel Virgel.

Sempre atraído por efeitos especiais e histórias maiores que vida (Independence Day, 3012, etc.), o alemão Emmerich, que adora mostrar que é mais americano que os próprios, recua no tempo e filma o homem primitivo em plena pré-história: caça aos mamutes, acasalamento, o princípio da organização social. Dá para ver e, claro, a presença de Camilla Belle ajuda bastante. A brasileira cavou seu espacinho em Hollywood. Reprise, colorido, 109 min.

Dois Vendedores Numa Fria

23 H NA REDE BRASIL

(Grilled). EUA, 2006. Direção de Jason Ensier, com Ray Romano, Kevin James. Dupla de vendedores de carne congelada bate de porta em porta oferecendo seus produtos. Os possíveis clientes fogem deles. O espectador deveria fazer o mesmo. Reprise, colorido, 83 min.

American, a História da Bill Hicks

0 H NA CULTURA

(American: The Bill Hicks Story). EUA, 2009. Direção de Matt Harlock e Paul Thomas.

Hicks foi um comediante, de stand up, adiante de seu tempo. Suas piadas racistas, sexistas e politicamente incorretas hoje fariam dele um ídolo. Na época, chegou a ser chamado de 'Adolf Hitler do humor'. O filme busca decifrar essa personalidade polêmica. Reprise, colorido, 100 min.

TV Paga

Os Desajustados

17H50 NO TELECINE CULT

(The Misfits). EUA, 1961 Direção de John Huston, com Clark Gable,

Marilyn Monroe, Montgomery Clift.

O filme mítico que Huston realizou com roteiro de Arthur Miller, e que o dramaturgo escreveu para servir ao talento dramático de Marilyn, com quem estava casado. Em Reno, Nevada, ela se envolve com domadores de cavalos selvagens que vão, naturalmente, tentar domar a fêmea mais desejada do cinema. Foi o último filme de Marilyn e também o de Clark Gable. Reprise, preto e branco, 110 min.