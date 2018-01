'Última Viagem a Vegas' resgata 'Velhos Rabugentos'

Pergunte a nove e até 11 entre dez críticos - todos vão descartar Última Viagem a Vegas como a versão sênior de Hangover, ou Se Beber Não Case. Outra história de amigos, mas agora eles são quatro coroas que vão a Vegas para o casamento de um amigo (um deles). As coisas não saem tão desastrosas como na série de comédias estrelada por Bradley Cooper. E, no fundo, por descartável que seja - e é -, Última Viagem guarda certo charme. Não se deve subestimar o que quatro - aliás, cinco - vencedores do Oscar podem agregar a um roteiro, por mais sentimental (ou previsível) que seja.

Última Viagem começa em 1955, com quatro amigos - que compõem um grupo chamado de ?The Flatbush Four?. Passam-se 58 anos e os garotos de outrora formam agora um bando de idosos. Morgan Freeman sofreu um infarto e o filho trata dele como uma criança. Kevin Kline, aparentemente, está bem, mas sua vida está minada pelo sentimento de insatisfação. De Niro ficou viúvo, e se retraiu. Michael Douglas, o mais bem sucedido do quarteto - é milionário -, vai se casar de novo. A noiva tem menos que a metade da sua idade - 30 anos -, mas o filme não perde tempo com ela. O que importa são os idosos, todos ganhadores de Oscar. E, claro, Las Vegas.

O filme começa e termina em outros lugares, mas no miolo o que importa é a relação dos quatro amigos entre eles e com a cidade. Para sublinhar o retorno à vida dos quatro - até do solitário e irritadiço De Niro -, eles criam a quinta personagem dessa história, a cantora Mary Steenburgen, que canta de verdade.

Se Beber não Case pode ter sido o modelo recente de Last Vegas, mas espectadores com mais cancha vão se lembrar da série Dois Velhos Rabugentos, com Jack Lemmon e Walter Matthau. Pois é, disso que nasce o humor, na parte do tempo, da rabugice dos velhos. De Niro e Douglas ainda se estranham por causa da mulher que preferiu o primeiro. Com atores tão bons, você poderá até não querer, mas terminará ligado na ?história?.