Última história do Quarteto Fantástico sai em 1.º de agosto

Em novembro de 1961 foi publicada sua primeira história. No próximo dia 1º de agosto, sairá a última. The Last Fantastic Four Story (A Última História do Quarteto Fantástico, em tradução livre) será lançada pela Marvel Comics, com texto do próprio co-criador, Stan Lee (o outro foi Jack Kirby), e arte de John Romita Jr. Tem 64 páginas e custará US$ 4,99. Stan Lee, em entrevista a um site, disse que o grande desafio é tentar derrubar uma série que parece ser à prova de rasteiras. Mas ele está consciente de que não é realmente o fim da linha: "Eu sabia que não era de fato o final da história e estou certo de que os fãs também sabiam disso. Foi somente um exercício de ´E Se?´, e o que poderia ser mais divertido do que isso?". Bom, ainda bem que Stan Lee deixou claro que não vai enfrentar a fúria dos fãs. O Quarteto Fantástico é um culto absoluto desde seu surgimento. Mas é uma seita massiva, ao passo que o Surfista Prateado, que surgiu como coadjuvante em suas histórias no gibi n.º 48, em 1966, se tornou cult de gente muito refinada. O cineasta Jim McBride homenageou o herói em seu filme A Força de Um Amor (Breathless, 1983), refilmagem de história de Jean-Luc Godard e François Truffaut, com Richard Gere. O herói também está na capa do disco Surfing with the Alien (1987), do guitarrista Joe Satriani, que sempre apreciou sua mística. O francês Moebius, outro fã, colaborou com Stan Lee numa história distinguida com o Eisner Award. Um romântico incurável, sempre em busca da amada que nunca reencontra, seduz legiões de românticos.