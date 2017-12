Última chance para ver <i>Os Sertões</i> É a última oportunidade para ver Os Sertões, transposição cênica dirigida por José Celso Martinez Corrêa da obra homônima de Euclides da Cunha, no Oficina. Pela última vez este ano, o grupo mostra em seqüência os cinco espetáculos da montagem: A Terra (nesta quarta, às 20 h), O Homem 1 (quinta, às 20 h), O Homem 2 (sexta, às 20 h), A Luta 1 (sábado, às 18 h)e a Luta 2 (domingo, às 18 h). No Oficina, a Guerra de Canudos ganha paralelos com o Brasil atual e é apresentada por 40 atores. O ingresso para cada sessão custa R$ 30 e o passaporte para todos os cinco R$ 100. Os Sertões. Teatro Oficina. Rua Jaceguai, 520, tel. 3106-2818, Bela Vista