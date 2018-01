Ucraniano vence Concurso Internacional de Piano no Rio

A edição deste ano homenageou o pianista cearense Jacques Klein, intérprete de renome internacional que o Brasil perdeu precocemente para um câncer em 1982. Aberto a talentos de todas as nacionalidades com idades entre 17 e 30 anos, o concurso contou com 20 competidores nas eliminatórias.

Eles foram garimpados entre dezenas de inscrições por meio de CDs ou DVDs pelo júri liderado pela mestra italiana Noretta Conci-Leech, que roda o mundo em concursos que revelam novos talentos. Sete brasileiros e 13 estrangeiros de países como Japão, Israel, França e Bielo-Rússia participaram das etapas que levaram Grynyu, a canadense Tina Chong e o líbano-mexicano Simon Ghraichy à final.

Terceira colocada, Tina, de 24 anos, defendeu o Concerto nº 2 em Fá Menor, de Chopin, mesma peça eleita por Ghraichy, que levou a melhor na comparação e ficou em segundo lugar após ser aplaudido de pé. Com o Concerto nº 4 em Sol Maior op. 48, de Beethoven, o ucraniano conquistou a plateia, que também o aplaudiu de pé e concordou com a decisão do júri de lhe dar o primeiro lugar. Os três foram acompanhados pela Orquestra Sinfônica Brasileira (OSB), sob a regência de Roberto Minczuk.

Além do prêmio principal de R$ 40 mil, Grynyu ganhou recitais na Itália, França e no Uruguai, além do direito de se apresentar na Sala Cecília Meireles e com a OSB no Brasil na temporada de 2010 ou 2011. O segundo e o terceiro colocados receberam, respectivamente, prêmios de R$ 30 mil e R$ 20 mil. Após a premiação, Grynyu tocou Dança Brasileira nº 1, do brasileiro Cláudio Santoro. O concurso também foi dedicado aos 90 anos de nascimento e 20 de morte do maestro. A viúva, Gisele, entregou ao semifinalista brasileiro Ronaldo Rolim, de 23 anos, o prêmio especial de melhor intérprete de música brasileira. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.