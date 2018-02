Ubaldo e Ellroy se desmitificaram

Falei de Rita e falo da Flip que terminou domingo. Brinquei com a plateia quando estive no palco, dizendo que foi uma Flip araraquarense, usando o método daquele filme Seis Graus de Separação, Antonio Candido, que a abriu, foi muito ligado à cidade, visitava com frequência, era amicíssimo de Pio Lourenço Correia, rico fazendeiro e intelectual. Sua mulher Gilda de Mello Souza era de família da terra, irmã de Renato Correia Rocha, que foi namorado de Ruth Cardoso na juventude. Eu estava ali e a Flip foi encerrada com Zé Celso e sua antropofagia oswaldiana. Acrescentei que Claude Lanzmann, estrela mor da Flip em grosserias, garantiu que foi amante de Simone de Beauvoir, e que Simone e Sartre estiveram em Araraquara em 1960. Oswald de Andrade considerava Macunaíma um dos maiores romances brasileiros (sic Antonio Candido), sendo que o livro foi escrito em Araraquara, na chácara do Pio Lourenço. Fernão Bracher, um dos patronos da Flip, tem uma fazenda na região da Grande Araraquara. Divagações.

Sei que passei em brancas nuvens, fazendo uma fala desenxabida (tenho autocrítica), mas desfrutei do clima da cidade, revi um mundo de pessoas, conheci outras. Senti o drama da "fila da esperança", aquela dos que rezam para haver desistências e sobrarem ingressos. Vi que a ponte para chegar às tendas continua intransitável, muvuca, parece procissão lenta, lentíssima. Vi que os restaurantes melhoraram o atendimento, mas ainda são caros. Meus três favoritos: Punto Divino (o escalopinho al limone é perfeito), o Bartolomeu (recomendo o robalo ao sal grosso) e o Refúgio (a moqueca de peixe desmancha na boca, tenra). A determinação do restaurante Hiltinho acabou provocando risos e tornou-se expressão divertida entre os flipenses (se é que a palavra existe). Nós, que possuíamos tickets-refeição como participantes de mesas, no Hiltinho (não nos outros) só podíamos pedir carne, frango e massa. Nunca camarão. A afirmação era peremptória: "Camarão, não!". Tornou-se uma espécie de saudação, quando nos encontrávamos: "Camarão? Não!". Ao menos na Lapinha, a praia, o casadinho, dois camarões dispostos em um 69, com farofinha, continua ótimo.

Certa manhã, ao sair da Pousada, dei bom dia a um homem alto, careca, meio esquisito, que me respondeu com um grunhido, e gentilmente me abriu a porta, para que eu passasse. Na verdade, o grunhido tinha sido good morning. Era James Ellroy, temido antes da Flip, adorado depois dela, uma figuraça. Lembra um Henry Miller gigante. Ellroy é um performático, um gigante no palco, que riu quando o compararam com os russos. "Nunca li nenhum deles." Mitos da Flip caíram por terra. Lanzmann, o francês mal-humorado, distribuiu patadas o tempo todo e assegurou que, aos 85 anos, ainda é bom de cama. As mulheres (80% da plateia era feminina) se entreolharam e duvidaram. A musa argentina, Pola, desmoronou diante de valter hugo mãe (assim com minúsculas) que a foi comendo pelas bordas e ganhou o público. A musa murchou. Uns adoraram David Byrne, outros acharam que em matéria de andar de bicicleta é melhor falar com Renata Falzoni aqui em São Paulo. Somente segurança no ofício pode levar um autor como João Ubaldo Ribeiro a confessar que com Viva o Povo Brasileiro ele não pretendeu reescrever a história do Brasil, como disseram alguns críticos. "Apenas quis escrever um livro grosso", emendou com humor. Grosso e bom, digo.

Querem saber? A Flip tem de tudo. É um show em uma época em que os shows estão na moda. Os tempos hoje são assim. Em lugar de assistir a Evita ou aos arremedos de musicais americanos, a gente vai à Flip e ainda aprende coisas, conhece gente, passeia numa bela cidade, conversa, pergunta, compra livros (um achado o corredor de livros que conduzia às caixas da Livraria da Vila), visita exposições (a de fotos de Eduardo Muylaert me reconfortou, demorei um tempão ali), vai a festas (nota 10 para a da Cia. das Letras com a Banda Glória, Fred é o máximo), esquece Brasília e nossos ministros corruptos. Gente, literatura é prazer, alegria. E todos autores que foram são sérios, bons em seu ofício.

Todo mundo reclama das pedras de Paraty. João Ubaldo Ribeiro, sua mulher Berenice, Marcia, minha mulher, e eu estávamos conversando sobre isso na porta da Pousada do Ouro, das mais graciosas e aconchegantes da cidade, dá gosto ficar ali. Falávamos de nossos sapatos que nos faziam escorregar e da ameaça de uma torção nos pés, quando passou um homem que nos calou, ficamos envergonhados. Todo torto, um anão com os pés deformados, voltados para dentro, metidos em grossas botas ortopédicas, andava desequilibrado enfrentando as pedras. Ele nos cumprimentou sorrindo e sorrindo seguiu, alheio à sua imensa dificuldade de caminhar.