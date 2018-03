Uakti recria a obra dos Beatles

Desde os tempos da beatlemania músicos brasileiros se aventuram a converter as canções dos Fab Four para o formato instrumental, desde Os Sambeatles até a série Beatles 'n' Choro, idealizada por Renato Russo e realizada pelo cavaquinista Henrique Cazes, e os violões do Duofel. Agora é a vez do grupo mineiro Uakti, cuja sonoridade de instrumentos acústicos inventados já é um diferencial.

A ideia do projeto é de Marco Antônio Araújo, criador dos instrumentos inusitados - a partir do aprendizado com Walter Smetak (1913-1984) - que fizeram a história do Uakti no mundo. Beatlemaníaco confesso, Araújo não toca mais com o grupo - que faz shows de lançamento do CD Beatles hoje e amanhã no Sesc Pompeia -, mas é quem cria todos os arranjos e usou pela primeira vez uma guitarra, no final de Get Back, e um piano, em Come Together.

Ele escolheu com os outros integrantes o repertório assinado por John Lennon, Paul McCartney e George Harrison, que cobre a fase mais madura deles. A capa do CD tem por referência o álbum Yellow Submarine, lançado em 1969, com desenho formado pelos instrumentos do Uakti, e realça o conceito lúdico de sua música, que tem influência do jazz e do clássico, além de matrizes africanas e do folclore brasileiro.

"Marco Antônio não modificou nenhuma nota das melodias. Cada uma tem uma cor diferente. Como alguns instrumentos do Uakti têm umas limitações de oitavas, precisava escolher os instrumentos que tivessem tessitura mais ampla, como a marimba de vidro e a flauta, que permitem que a gente elabore mais", conta Paulo Sérgio Santos, outro integrante do grupo mineiro.

O repertório é de uma fase em que os Beatles fizeram mais experimentações, como é característico na música do Uakti. Isso possibilita ao arranjador criar uma base que fomente algo estranho até que entre o tema e quem ouve sente um certo alívio pelo reconhecimento. Aí é que está a graça da reinvenção. Como Santos mesmo diz, o curioso é que "dá aquela estranheza" inicial a quem não está familiarizado com a sonoridade do Uakti. "Marco Antônio tem a inteligência para também brincar com essa relatividade da música dos Beatles."

Dos cerca de 30 temas gravados, 16 entraram no álbum, incluindo clássicos como Here Comes the Sun, A Day in the Life, Something, She's Leaving Home, For No One e Golden Slumbers. O show terá temas que não estão no CD e novos instrumentos.