U2 lança DVD de show histórico da turnê americana de 1983

Enquanto não chega o novo álbum, No Line on the Horizon, previsto para o dia 3 de março, os fãs do U2 podem se refestelar com os relançamentos dos primeiros anos da banda nos anos 1980. No fim de 2008, a Universal colocou no mercado brasileiro as edições de luxo (com dois CDs cada) dos álbuns Boy (1980), October (1981) e War (1983). Agora, sai pela primeira vez em DVD Under a Blood Red Sky, o histórico show que a banda fez no anfiteatro de Red Rocks, em Denver, Colorado, durante a turnê americana de War, no dia 5 de junho de 1983. Tanto o DVD como os CDs têm material inédito e encartes com muitas fotos para os colecionadores babarem. Outros títulos virão no mesmo formato. O roteiro do show reúne as canções mais representativas dos três álbuns da banda, abrindo com Out of Control, seu primeiro single, lançado em setembro de 1979. O material de maior impacto - Sunday Bloody Sunday, New Year´s Day, Two Hearts Beat as One, Seconds, Surrender, 40 - vem de War, seu melhor álbum até então. Mas outras anteriores (Gloria, Party Girl, I Will Follow, 11 O?Clock Tick Tock) também se tornaram mais arrebatadoras ao vivo. Com áudio 5.1 e nova mixagem de som, o DVD traz ainda cinco canções que não haviam saído na versão VHS. Há ainda a opção de (re)ver o concerto com comentários do diretor Gavin Taylor. No entanto, mesmo que não houvesse esses novos atrativos, o conteúdo bastaria por si. O filme flagra o U2 em toda sua intensidade dos primeiros anos. Sem cenários nem grandes efeitos visuais (como viriam a utilizar nas megaturnês a partir dos anos 90), a força estava toda concentrada na música, na contundência das letras engajadas, na sonoridade despojada e potente. O incrível cenário natural entre as rochas vermelhas (Red Rocks) já é um diferencial, mas a história por trás do evento, além do resultado, contribuiu para tornar o concerto histórico. Os irlandeses do U2 ainda não eram muito conhecidos nos Estados Unidos, mas atraíram 5 mil fãs, que lotaram o auditório e sabiam quase todas as músicas da banda. O local era de difícil acesso, como comenta o diretor. A banda e a equipe chegaram lá sobre rodas, mas 90% do público foi a pé, enfrentando chuva, neblina e lama. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.