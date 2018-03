'Two and a Half Men' bate recorde Two and a Half Men estreou sua 9.ª temporada nos Estados Unidos na última segunda-feira sem Charlie Sheen, mas com ibope recorde desde a estreia: foram 27,7 milhões de americanos em frente à TV, segundo o Instituto Nielsen. No episódio - que chega ao Brasil pela Warner no dia 9 de novembro -, o público descobre qual foi o trágico fim de Charlie Harper, e conhece o novo protagonista, vivido por Ashton Kutcher: Walden Schmidt, que, carente e frequentemente nu, promete aumentar a audiência feminina da série.