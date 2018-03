Twitteiros homenageiam Glauco e pedem paz

Assassinado na madrugada desta sexta, o cartunista Glauco movimentou a internet durante todo o dia. No Twitter, foi um dos assuntos mais comentados, encabeçando, inclusive, a lista por várias horas. Por hora, houve picos de até 1,7 mil twitts disparados, segundo o site Blablabra, que mede a movimentação dos brasileiros no serviço de microblogging.

Nesta sexta, twitteiros fazem e linkam homenagens aos cartunistas. Outros pedem paz, compartilham notícias novas e arquivos de tirinhas do cartunista. Veja abaixo uma núvem de tags que o estadao.com.br fez com os últimos mil twitts sobre Glauco, mostrando as palavras mais usadas pelos twitteiros.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Internautas também se reuniram para fazer uma homenagem a Glauco em forma de charge. Somente nesta sexta, o blog Universo HQ conseguiu reunir mais de 60 tirinhas inspiradas no artista.

Imagem: Reprodução do blog Universo HQ