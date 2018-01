Twisted Sister chega ao Via Funchal em novembro

"Éramos uma das maiores bandas de heavy metal no mundo na época e, consequentemente, eu era uma das pessoas mais conhecidas", falou Dee Snider, hoje com 55 anos, por telefone ao Estado. "Quando fui para Washington, pensei que seria uma grande oportunidade para lutar a favor do metal, seria o cara que levantaria a bandeira e que todos me seguiriam. Ninguém me seguiu, me abandonaram e eu fiquei sozinho nessa empreitada contra a censura. Acabei virando um alvo do governo. Checavam minhas correspondências, grampearam meu telefone, e shows da minha banda foram cancelados."

A figura, que ainda mantém o mesmo cabelo e visual exagerado, vai tocar pela primeira vez no Brasil, dia 14 de novembro, no Via Funchal, em São Paulo. Primeira vez? O vocalista esteve no País em 1984 para promover o disco Stay Hungry, o maior sucesso da discografia do grupo. "Isso foi antes do Rock in Rio, antes das bandas americanas começarem a fazer turnês pelo Brasil. Acabamos em 1987 e só voltamos em 2002, para homenagear as vítimas do 11 de Setembro. Não tivemos a oportunidade de tocar antes no Brasil."

O retorno, que seria apenas para aquela data, continua até hoje. O vocalista possui um programa de rádio há 13 anos nos Estados Unidos e escreve para a televisão e cinema. No momento, produz um filme do filho. "O Twisted Sister é um hobbie. Fazemos 25 shows por ano e nunca entramos em turnês, são apresentações esporádicas." A maquiagem e as roupas extravagantes são um capítulo à parte da banda. Formada no início da década de 70, o grupo cresceu junto ao estouro do glam rock junto a nomes como David Bowie, Alice Cooper e New York Dolls. Com a entrada de Snider na banda, em 1976, o visual ganhou ainda mais camadas e texturas. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

