Twiggy condena uso de peles na Semana da Moda de Londres

Twiggy, a famosa modelo britânica dos anos 60, condenou nesta quarta, 24, durante a Semana da Moda de Londres o uso de peles de animais.

Aos 60 anos, a modelo disse que as peles com as que circulam algumas manequins nas passarelas são de animais mantidos em "condições desumanas".

Utilizar 20 raposas e 80 visons para fazer um só casaco é de "uma crueldade intolerável", opinou.

"Fico triste com o fato de alguns estilistas continuarem utilizando animais para compor as peças", acrescentou a modelo.

Segundo Twiggy, cujo nome é Lesley Hornby, um novo relatório da organização "Animal Defenders International" denuncia os milhares de animais utilizados no mundo da moda.

O diretor da ONG, Jan Creamer, expressou sua decepção pelo fato de que em passarelas como Londres e durante a Semana da Moda de Nova York, vários estilistas continuem usando peles autênticas, ignorando a sua origem a partir da morte de animais.