TVs se preparam para barreira ''Dunga'' na Copa

A turma do humor também já está preparada para a barreira "Dunga". "Temos bom acesso a alguns jogadores, o que deve nos ajudar", fala o casseta Cláudio Manoel. A trupe até desistiu de enviar mais integrante para África -vão apenas Hélio de La Peña e Beto Silva - por acreditar que a Copa possa até render mais no Brasil. "Se para o jornalismo vai complicar, imagine para a gente?", fala Cláudio. "O Dunga não tem senso de humor."

Linha dura ou não, o fato é que Dunga foi comentarista esportivo da Band na Copa de 2006, e não tinha lá sua vida muito facilitada pela Globo, dona dos direitos de transmissão do evento na época.

5 milhões de conversores de TV

digital é o que mercado espera vender em 2010

"Encontrar com você no tubo da TV é como ir a Disney e ser recebido pelo Mickey" Marcelo Tas para Silvio Santos, durante gravação do Troféu Imprensa, no SBT

Angelo Antônio, no ar em Cama de Gato, da Globo, já é nome certo na próxima novela de Walther Negrão, Girassol, título provisório da trama que entrará na faixa das 6 da Globo, em setembro. A produção começa em junho.

É de Tom Zé a música de abertura de Ribeirão do Tempo, próxima novela da Record. No Pique do Tempo foi composta especialmente para a novela de Marcílio Moraes.

100 mil assinantes é o que a Globo pretende conquistar para o seu canal internacional em Portugal em um prazo de 2 anos. O dobro do que possuí atualmente.

Um reality show que acompanhará casos de transplantes no Brasil já está em produção, em segredo. A formato seguirá passo a passo o procedimento, desde a batalha na fila de espera por um órgão). A atração também mostrará a história da família do doador e a do receptor.

Adega informatizada, bancada com elevador hidráulico, e agora, uma academia. A Rede TV! inaugurou ontem, em sua nova sede, uma academia de última geração para os funcionários.

A audiência da minissérie bíblica A História de Ester no Rio de Janeiro tem impressionado até os mais religiosos. A média da trama por lá está na casa dos 14 pontos de ibope.

Tanto História de Ester, como as próximas minisséries da rede nessa linha, Sansão e Dalila e o Rei Davi, já são promessa de DVD pela Record Entretenimento.

Agora é para valer, Pelé foi contratado pelo SBT para ter um programa durante a Copa do Mundo da África. Ele será uma espécie de âncora de um debate esportivo - com direito a gols da rodada, entrevistas, bastidores - com a participação de boleiros e comentaristas do ramo.