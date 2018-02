TVs ligadas caem 7% em um ano em SP

8 milhões de assinantes passa a ter o Cinemax, do grupo HBO, no Brasil, com sua entrada na Net, pelo pacote básico. O canal somará então 29 milhões de pagantes na AméricA Latina.

"Nada é espontâneo diante de uma câmera. A verdade nasce de uma construção (...)" Evaldo Mocarzel, cineasta, na estreia da Sala de TV, do Sesc TV: quinta, às 22h.

A Globo prevê para 25 de junho a estreia do Encontro com Fátima, mas a equipe do programa também trabalha com forte possibilidade de estreia para 2 de julho. O primeiro piloto foi gravado na semana passada e outro teste será gravado nesta quarta-feira.

Quem testemunhou a realização do primeiro programa teste de Fátima Bernardes assegura que todo o tempo empenhado em sua elaboração valeu a pena. O resultado é um primor, com operação logística de cair o queixo.

Boa fonte de material para o Top 5 do CQC está para entrar no ar: Alfinetas com Ronaldo Ésper, protagonizado pelo estilista, irá ao ar de segunda a sexta-feira, às 21h, na rede CNT, após o jornal ancorado por Salete Lemos.

Abertas as inscrições para mais uma edição de Casting, produção da Medialand, em julho, no Teatro Frei Caneca. A produtora realiza três dias de testes para escalar o elenco das três séries de ficção que gravará para a TV paga.

A audição realizada pela Medialand rende um quarto programa, na linha American Idol. Inscrições via www.medialand.com.br.

O canal FX trabalha para este mês a estreia de A Vida de Rafinha Bastos, programa com roteiro ficcional protagonizado pelo humorista.

Também para junho é aguardada a estreia de Palmirinha no canal Bem Simples, outra grife da Fox.

Aliás, Carla Pernambuco estreia amanhã no Bem Simples a 2ª temporada de seu Brasil no Prato, apresentando uma nova concepção de programa em torno da culinária.

Presidente do Ibope, Carlos Augusto Montenegro ocupa hoje o centro do Roda Viva, na TV Cultura.

O jornalista Alberto Pereira Jr. terá seu documentário, Eu Vos Declaro..., exibido na Galeria Olido, hoje, às 19h30.