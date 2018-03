TVs latinas se unem em série sobre o verde Os canais Señal Colombia, TV Brasil, Pakapaka (Argentina), TV Ciudad (Uruguai), Vale TV (Venezuela) estão entre as emissoras comprometidas com a série sobre sustentabilidade que consumará o ComKids Green, evento disposto a discutir e refletir meio ambiente no âmbito infantil. Serão 14 episódios de três minutos cada, com crianças de 9 a 10 anos de idade relatando experiências ecológicas em seus respectivos endereços. O programa tem patrocínio do Instituto Goethe, que sempre promoveu o Prix Jeunesse Ibero Americano, prêmio que contempla produções educativas de TV para crianças. A exibição está prevista para junho - no Brasil, pela TV Brasil.