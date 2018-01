TVs faturaram pouco no primeiro semestre de 2007 A TV aberta se despediu de 2007 com uma sensação de alívio. O ano, que começou com mercado em baixa com relação ao mesmo período em 2006, retomou fôlego no segundo semestre e fez o faturamento da TV crescer entre 5% e 10% na média geral do setor. A TV aberta encerrou o primeiro semestre de 2007 com queda de faturamento (-5%). A TV aberta faturou R$ 4,88 bilhões na primeira metade de 2007, ante R$ 5,14 bilhões no mesmo período de 2006. O desempenho negativo foi atribuído ao fato de 2006 ter sido um ano de Copa do Mundo e eleições, fatores que realmente inflam mais o mercado de anunciantes. No entanto, 2007 foi a vez de Jogos Pan-americanos do Rio, o que acabou dando uma força no saldo final. Juntas, Record, Band e Globo faturaram cerca de R$ 620 milhões com anunciantes do evento, sendo, desses, R$ 400 milhões da Globo, R$ 120 milhões da Band e R$ 100 milhões da Record. A TV paga, que não começou o ano tão mal como a aberta, conseguiu crescer cerca de 4% seu faturamento geral em 2007. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.