TVs afastam artistas envolvidos em eleições As emissoras de TV e rádio estão começando a afastar de seu cast personalidades que estejam diretamente envolvidas nas próximas eleições. Pelas normas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em vigor a partir deste mês, TVs e rádios ficam proibidos, até o fim das eleições, de difundir opinião sobre candidatos ou de privilegiá-los no ar. Na Globo, Pedro Bismarck e Stepan Nercessian foram afastados do Zorra Total. Stepan é candidato a vereador no Rio e Bismark é cabo eleitoral de um dos candidatos. Na RedeTV!, o único que seria afastado, o estilista Ronaldo Ésper, desistiu da candidatura de vereador. SBT e Band afirmam que não terão de afastar ninguém. Já na Record, enquanto Raimundo Varela, apresentador do Balanço Geral da Bahia, afasta-se por ser candidato à prefeitura de Salvador, Gil Gomes arrumou um maneira de driblar a lei na rádio. Gil teria de deixar seu programa porque seu filho, e homônimo, é candidato a vereador. Solução: Gil entra no ar anônimo, sem ele próprio e nem a rádio anunciarem seu nome uma única vez. Com aquela voz, precisa? As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.