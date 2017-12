TVA já negocia entrada dos canais Globosat em seu line-up A TVA finalmente está negociando a entrada dos canais Globosat em seu line-up. Depois da resolução do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) de quebrar a exclusividade desses canais nas operadoras Net/Sky, a TVA está tentando chegar a um acordo que seja viável financeiramente. O Canal Brasil - cuja distribuição há muito era do interesse da Net/Sky - já está disponível pela TVA, mas uma regra da Globosat está dificultando a aquisição dos demais canais pela TVA e pela NeoTV. Apesar de disponibilizar seu menu para outras operadoras, a Globosat exige que a aquisição seja feita por pacotes. Provavelmente, um deles contém os cinco canais da Rede Telecine e um outro, o mais visado, inclui Multishow, GNT, GloboNews, SporTV e todos os canais pay-per-view do Campeonato Brasileiro de futebol. O SporTV e principalmente os canais em pay-per-view são o maior alvo da TVA. Isso porque grande parte dos assinantes da Net escolhe a operadora por causa do esporte. "Agora estamos negociando preço para todos os canais, inclusive pay-per-view e Telecines", conta a diretora-superintendente da TVA, Leila Loria. "O problema é ter de comprar o pacotão." Para Leila, neste aspecto, a decisão do Cade "decepcionou". A decepção vem do fato de que a TVA trabalha com uma maior flexibilidade de pacotes do que a concorrência, e seria inviável oferecer aos assinantes um preço mais competitivo em cardápios que incluíssem os canais Globosat. A negociação de venda dos canais Globosat individualmente ainda está em processo no Cade. Quem está à frente da empreitada é a NeoTV. Enquanto a solução não vem, a TVA investe no chamado canal Free View, que contém séries, filmes e animações para toda a base de assinantes, independentemente de pacote.