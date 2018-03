TV transmitirá show tributo a Michael Jackson em Viena O espetáculo de três horas em homenagem a Michael Jackson, que ocorrerá em Viena, na Áustria, no próximo mês, será transmitido para o mundo inteiro pela televisão. A informação foi divulgada pelo promotor do evento, Georg Kindel, que revelou ainda estar em negociações com emissoras pelos direitos da transmissão do show. Previsto para a segunda quinzena de setembro, o espetáculo contará com a participação de vários artistas interpretando de 15 a 20 grandes sucessos do cantor, que morreu no dia 25 de junho. A lista dos participantes, no entanto, não foi divulgada pela organização. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.